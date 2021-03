Sehnde

Auch die Stadt Sehnde hat sich bei der Region für den geplanten Modellversuch des Landes zur teilweisen Öffnung von Geschäften und Gaststätten angemeldet. Voraussichtlich 25 Kommunen sollen landesweit dafür ausgesucht werden. In ihnen könnten Kunden wieder einkaufen und Gäste wieder Speisen und Getränke zu sich nehmen. Voraussetzung ist ein negativer Corona-Test sowie ein Hygienekonzept von Händlern und Gastronomen.

„Das würde uns ein kleines Stück Normalität zurückbringen“, meint Bürgermeister Olaf Kruse. Und die Geschäftsleute könnten wieder mehr Einnahmen erzielen. Zurzeit sind die Möglichkeiten dazu stark eingeschränkt, denn Einkaufen funktioniert nur über digitale oder telefonische Bestellung und anschließende Abholung zu einem festen Termin.

Die erforderlichen Tests könnten in Sehnde an verschiedenen Orten vorgenommen werden, sagt Kruse. Dazu zählt die Einrichtung der Park-Apotheke im ehemaligen Iltener Rathaus ebenso wie die Arztpraxen von Wilhelm Behre an der Peiner Straße 13 und die Gemeinschaftspraxis von Elvira Pauls und Kai-Thorsten Nussbaum an der Peiner Straße 38. In den nächsten Tagen könnten noch weitere Einrichtungen hinzukommen, denn die Stadt bietet Ärzten und Apotheken zur Unterstützung sowohl Räume als auch Software an, etwa zur Terminvereinbarung. Außerdem kann sich Kruse vorstellen, dass auch Gastronomen Schnelltests anbieten. Eine Anmeldung für das Iltener Testzentrum ist auch über die Homepage der Stadt möglich.

Bürgermeister warnt vor großen Hoffnungen

Der Bürgermeister warnt allerdings vor allzu großen Hoffnungen darauf, dass Sehnde schon bei den ersten 25 Modellkommunen dabei ist. „Wir würden gerne auf den ersten Zug aufspringen“, sagt er, „aber ich fürchte, dass wir nicht zum engeren Kreis gehören werden“. Das liegt unter anderem daran, dass das Land die teilnehmenden Kommunen möglichst breit über ganz Niedersachsen verteilen will.

Deshalb werden aus dem gesamten ehemaligen Regierungsbezirk Hannover – er umfasste neben der Region Hannover die Landkreise Diepholz, Hameln/Pyrmont, Hildesheim, Holzminden, Nienburg und Schaumburg – nur zwei Oberzentren, drei Mittelzentren und ein Grundzentrum, wie es Sehnde ist, zum Zuge kommen.

Es wird allgemein angenommen, dass Hannover ausgewählt wird, schon weil es mit der Landeshauptstadt und Hildesheim nur zwei Oberzentren in diesem Bereich gibt. „Und ich glaube nicht, dass man die übrigen Teilnehmer alle in der Region Hannover konzentrieren wird“, sagt Kruse. „Aber wir sollten vorbereitet sein, wenn es zu einer Ausweitung des Versuchs kommt“, ergänzt er und hofft er auf eine spätere Berücksichtigung. In jedem Fall sei die Stadt angemeldet. Die Landkreise und die Region Hannover können Empfehlungen geben, aber die Entscheidung liegt letztlich beim Land.

Von Thomas Böger