Sehnde

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sehnde ist noch einmal deutlich noch oben geschnellt. Am Mittwoch ist sie erneut über die 200er-Marke gestiegen – als einzige Kommune in der Region Hannover. Mit exakt 202 lag sie um 38 Punkte höher als noch am Wochenanfang. Der „traurige Spitzenplatz“ und eine vermehrte Nachfrage im Rathaus haben Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) zu einer öffentlichen Stellungnahme veranlasst: „Die Steigerung der Zahlen kann keinem außergewöhnlichen Übertragungsereignis zugeordnet werden“, teilt er mit. „Betroffen sind zurzeit vorwiegend Familienverbände mit Kindern.“

Dass es keinen Hotspot als Infektionsschwerpunkt gebe, sei der große Unterschied zur Lage vor gut vier Wochen. Im Januar war ein Alten- und Pflegeheim in Sehnde betroffen, in dem sich mehr als 50 Bewohner mit dem Coronavirus infizierten. Damals lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 294,6. „Seit Anfang des Jahres gab es streckenweise auch leichte Rückgänge, aber so richtig senken konnten wir die Infektionszahlen nicht“, sagt Kruse. Derzeit sind 70 Sehnder mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Pandemie gab es 588 Fälle in Sehnde.

Er wisse, dass die Situation gerade in den Familien teilweise unerträglich sei und viele erschöpft und verzweifelt seien. „Aber ich muss Sie alle bitten, weiterhin durchzuhalten und die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten“, sagt der Bürgermeister. Die Stadt sei nicht befugt, Informationen zu erkrankten Personen weiterzugeben und Zahlen zu melden.

So wird die Inzidenz berechnet

Aufgrund der Anfragen erläutert Kruse die Berechnung der Inzidenz. Diese werde aus den Zahlen der Neuinfektionen der zurückliegenden sieben Tage errechnet – nicht aus den Fallzahlen von Personen, die aktuell infiziert sind. Diese Summe wird durch die Einwohnerzahl Sehndes dividiert und dann mit dem Wert 100.000 multipliziert. Am aktuellen Beispiel verdeutlicht: Sehnde hat Stand Mittwoch eine Fallzahl von 70, das sind zehn Fälle mehr als gestern. Im Sieben-Tage-Zeitraum lag die Zahl der Neuinfektionen aber bei 48 Fällen. „Und aus diesem Wert wird die Inzidenz berechnet.“

Von Oliver Kühn