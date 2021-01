2451 Schüler und 54 Spielplätze gibt es aktuell in Sehnde, in 1494 Haushalten leben Hunde, und 13.283 Elektroautos wurden vergangenes Jahr bis zum Sommer zugelassen. Die Statistiker bei der Stadt geben mit ihren Zahlen Einblicke in jeden Lebensbereich – und liefern oft interessante Details.