Sehnde

Mit 24.226 Einwohnern hat die Stadt Sehnde zur Jahreswende ihre historisch höchste Einwohnerzahl erreicht. So ist für Sehnde, das erst 1997 die Stadtrechte erhielt, bald die 25.000-Einwohner-Marke in Sicht. Dank des erwartbaren weiteren Zuzugs wird die selbsternannte „Familienstadt“ ihren Titel wohl behaupten können. Aktuell liegt der Altersdurchschnitt bei 45 Jahren.

Die Kommune am Mittellandkanal am Südostrand der Region Hannover gehört zu den beliebtesten Standorten, wenn es darum geht, ein Haus zu bauen. Nachdem im Jahr 2020 im Kernort das Baugebiet Kleines Öhr vollgelaufen und auch das Wohnprojekt Masch-Höfe ausgebucht ist, ist nun das Neubaugebiet Rethmar-West bis auf Weiteres die einzige Adresse für das weitere Wachstum. Das Bewerbungsverfahren für den ersten Bauabschnitt ist abgeschlossen. 1347 Bauinteressenten stehen auf der Warteliste.

Mehr Sozialwohnungen, weniger Gewerbesteuern

Natürlich hat die Pandemie auch in Sehnde im Jahr 2020 erste ökonomische Schleifspuren hinterlassen. Die Zahl der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe ist im Jahresverlauf zwar sogar ganz leicht von 1073 auf 1075 angestiegen. Wer einen negativen Corona-Effekt sucht, findet ihn aber gleichwohl in den Steuerdaten – ablesbar ist er am Rückgang der Gewerbesteuervorauszahlungen um rund eine Million Euro sowie an zahlreichen Stundungsanträgen im zweiten Quartal. Dahinter verbergen sich Betriebe, die durch die Pandemie bedingt geringere Gewinne erwarteten.

Auch die Zahl der B-Schein-Berechtigten, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, ist vergangenes Jahr von 27 auf 111 gestiegen. Dies resultiert laut Stadtverwaltung jedoch hauptsächlich aus einem größeren Angebot an Sozialwohnungen. Insgesamt zog die Stadtkasse vergangenes Jahr von 8157 Besitzern von Grundstücken oder Eigentumswohnungen Grundsteuer B ein. Zur Grundsteuer A wurden in Sehnde 1167 landwirtschaftliche Grundstücke veranlagt.

So groß sind die 15 Ortsteile

Sehnde ist mit seinen 8950 Einwohnern der mit Abstand bevölkerungsstärkste der 15 Ortsteile der Stadt am Mittellandkanal und zählte am Jahresende 111 Personen mehr als Anfang 2020. Flächenmäßig allerdings toppt der namensgebende Kernort das 1065 Hektar große 450-Seelen-Dorf Müllingen (2020: +9 Einwohner) nur um knapp 20 Hektar.

Der zweite Siedlungsschwerpunkt Ilten mit 5129 (-63) Bewohnern gehört wie Rethmar (1889 Einwohner, -7) und Haimar (737 Einwohner, +4) ebenfalls zu den Big Five der Kommune, die alle Gemarkungsgrößen von knapp über oder unter 1000 Hektar haben.

Am anderen Ende der Größenskala befinden sich Wirringen (327 Einwohner, -2) sowie das 129-Seelen-Dörfchen Gretenberg (+9 Einwohner) mit 254 beziehungsweise 171 Hektar als Sehndes kleinste Dörfer.

Der Überblick über die übrigen Ortschaften in der alphabetischen Reihenfolge:

Bilm ist 696 Hektar groß und nach einem Zuwachs um 20 Einwohner aktuell Wohnsitz von 908 Menschen. Auch Bolzum, mit 577 Hektar die Nummer neun auf der Flächenrangliste, legte zu und zählt jetzt 1315 (+43) Einwohner.

Dolgen, 849 Hektar groß, verlor dagegen einige Bewohner (369, -13), ebenso wie das 673 Hektar große Evern, das nun 510 (-16) Einwohner zählt.

Höver gehörte 2020 in puncto Einwohner (1892, +41) zu den klaren Gewinnern und ist – knapp hinter Rethmar – der Ortsteil mit den viertmeisten Bewohnern. Was seine Fläche (419 Hektar) angeht, muss Höver sich aber mit Platz 12 begnügen – einen Rang hinter Klein Lobke (441 Hektar) mit seinen nur 240 Einwohnern (+6).

Sehndes mit 497 Hektar zehntgrößte Ortschaft Wassel hat vergangenes Jahr an Bevölkerung verloren (689 Einwohner, -8). Das 409 Hektar große Wehmingen (692 Einwohner, +14) hat dagegen zugelegt.

237 Einwohner pro Quadratkilometer

Insgesamt erstreckt sich Sehnde über eine Fläche von 10.341 Hektar – also 103 Quadratkilometer, von denen fast 70 Prozent von der Landwirtschaft und nicht einmal ein Zwanzigstel fürs Wohnen beansprucht wird. Rechnerisch ergibt sich eine Siedlungsdichte von 237 Einwohnern je Quadratkilometer.

Einwohnerzahl

Die meisten Senioren im Verhältnis zur(37 Prozent) weist Wirringen auf, wo 121 über 60-Jährige nur 40 Personen unter 18 Jahren (12 Prozent) gegenüberstehen. Der jüngste Ortsteil ist Rethmar mit 427 Einwohnern unter 18 (22,6 Prozent). Insgesamt sind 4355 Sehnder (plus 48) noch minderjährig und 6446 (plus 163) über 60 Jahre alt. Nur die Altersgruppe zwischen 19 und 60 Jahren nahm ab: um 53 auf 13.425 Frauen und Männer.

Von Martin Lauber