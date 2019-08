Sehnde

Haben die Sehnder schon in drei Jahren freie Fahrt auf der Überholspur des Daten-Highways? Bis 2022 will das hannoversche Telekommunikationsunternehmen htp im gesamten Sehnder Stadtgebiet ein Glasfasernetz verlegen und damit Übertragungsraten im Internet von bis zu 1000 Mbit pro Sekunde ermöglichen – also 10-mal mehr als mit htp im Stadtgebiet bisher möglich ist. Das hat der Geschäftsführer der Firma Thomas Heitmann jetzt in einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt versprochen. Voraussetzung ist allerdings, dass in den Ortschaften der Stadt jeweils 40 Prozent der potenziellen Kunden mitmachen und einen Vertrag mit htp abschließen. Sollte dieser Anteil nicht erreicht werden, lohnt sich die Sache für das Unternehmen nicht.

Über den Ausbau eines Glasfasernetzes in Sehnde wird bereits seit einigen Monaten gesprochen. Außer htp hatte auch das Unternehmen Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH mit Sitz in Borken ( Nordrhein-Westfalen) der Stadt ein Angebot für den Ausbau eines Glasfasernetzes unterbreitet. Die Deutsche Glasfaser ist unter anderem in Nachbarbereichen Sehndes tätig, etwa in Algermissen oder im Bereich Hohenhameln und setzt ebenso wie htp auf Expansionskurs.

htp ist bereits in Sehnde massiv vertreten

htp hatte allerdings schon in den vergangenen Jahren etliche Sehnder Ortschaften, von Bilm bis Dolgen, mit der VDSL-Technik für schnelles Internet versorgt. Die Stadt hatte dabei gute Erfahrungen mit dem Unternehmen gemacht, das vor allem in der Region Hannover tätig ist. Daher gab es vor den Sommerferien auch erst ein leichtes Zögern als das Angebot des Konkurrenten Deutsche Glasfaser auf dem Tisch lag. Man wolle htp ebenfalls die Chance geben, seine Vorstellungen für den Glasfaserausbau in Sehnde zu unterbreiten, hieß es.

htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann erläutert vor Sehnder Kommunalpolitikern, wie sein Unternehmen das Glasfasernetz in der Stadt ausbauen will. Quelle: Achim Gückel

Das tat Geschäftsführer Heitmann nun vor den Sehnder Politikern. Die waren von seinem Vortrag derart überzeugt, dass sie anschließend einmütig htp als den richtigen Partner beim Ausbau des Glasfasernetzes empfahlen. htp sei „örtlich ansässig“ und die Arbeit des Unternehmens habe sich in Sehnde bewährt, sagte Ausschussvorsitzender Edgar Bäkermann ( SPD). Es gebe aber zwei Auflagen, die vertraglich fixiert werden müssten: htp müsse die versprochenen drei Jahre zum Ausbau des Netzes einhalten und beim Ausbau des Glasfasernetzes alle 15 Sehnder Ortsteile berücksichtigen.

Großprojekt im Landkreis Hameln-Pyrmont

Heitmann hatte in der politischen Sitzung unter anderem die bisherigen Leistungen seines Unternehmens herausgestrichen. 323 Ortschaften beziehungsweise 142.000 Haushalte habe man bisher mit schnellem Internet versorgt. Er sprach auch von Investitionen von 31 Millionen Euro in Sehnde und dem aktuellen Großprojekt, im Landkreis Hameln-Pyrmont 480 Kilometer Glasfaserkabel zu verlegen und damit mehr als 11.000 Haushalte anzubinden.

„Kuperkabel werden irgendwann nicht mehr ausreichen, Glasfaser ist schon jetzt sehr bedeutsam für schnelles Internet“, warb Heitmann im Ausschuss und erläuterte auch, welche Vorgänge jeden einzelnen Kunden beim Anschluss eines Glasfaserkabels am Haus erwarteten. Zwei Monate nach der sogenannten Vermarktungsphase sei das Angebot seines Unternehmens kostenlos zu haben, danach würden für einen Anschluss 595 Euro fällig. Zurzeit biete man Verträge mit Übertragungsraten von 250 beziehungsweise 1000 Mbit pro Sekunde an –und zwar für rund 30 beziehungsweise 114 Euro Kosten im Monat. Das 1000-Mbit-Angebot sei allerdings vor allem für Firmen interessant. Man arbeite außerdem noch an Angeboten über 400 oder 500 Mbit Übertragungsrate.

40 Prozent „Martdurchdringung“ muss ein

Heitmann mache aber auch deutlich, welche Voraussetzungen für htp gelten. „Bei 40 Prozent Marktdurchdringung wird ausgebaut“, sagte er. Das heißt, knapp die Hälfte aller Internetkunden in Sehnde müsste sich für ein Angebot von htp entscheiden.

Erste Informationsveranstaltungen soll es noch in diesem Jahr geben. Dabei geht htp vermutlich wieder Dorf für Dorf vor. Termine gibt es aber noch nicht. Zunächst muss der Sehnder Verwaltungsausschuss am Montag, 26. August, noch einem Kooperationsvertrag zum Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadt zustimmen.

Von Achim Gückel