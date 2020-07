Sehnde bekommt endlich wieder ein Bergfest

Sehnde

Kaum eine andere Veranstaltung lieben die Sehnder vermutlich so sehr wie das Bergfest auf dem Sehnder Kaliberg. Aber wohl auch auf kaum ein anderes Event haben sie bisher so sehnsüchtig gewartet. Denn nach 2004, 2006, 2009, 2013 und 2016 war mit der Sause in luftiger Höhe erst einmal Schluss. Nun hat das Warten jedoch ein Ende: Am 28. und 29. August 2021 soll auf der begrünten Kalihalde der Firma K+S Baustoffrecycling das mittlerweile sechste Bergfest steigen.

„Wir freuen uns, dass wir nach einem Corona-Jahr fast ohne Veranstaltungen und Feste und mit vielen Einschränkungen nun mit der Bergfestplanung beginnen können“, sagte Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse am Mittwoch. Immer wieder sei er von Bürgern nach dem Bergfest gefragt worden. „Viele hatten Sorge, dass das Fest möglicherweise gar nicht mehr stattfinden könnte“, berichtete Kruse. Diese Sorge könne er den Sehndern nun aber definitiv nehmen. „Wir sind mit K+S in guten Gesprächen für die künftige Nutzung der begrünten Halde.“

Beim Bergfest in rund 140 Metern Höhe bietet sich den Besuchern stets auch eine einmalige Aussicht. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Haldenabdeckung nähert sich dem Ende

In den vergangenen Jahren konnte auf dem Kaliberg nicht gefeiert werden, weil die Haldenabdeckung dies parallel nicht zuließ. Nun nähern sich die Arbeiten laut K+S-Geschäftsführer Ralf Boppert jedoch dem Ende und der Berg darf wieder bespielt werden. Spätestens zum Herbst 2021 sollen die Abdeckungsarbeiten abgeschlossen sein.

Boppert freute sich, dass die grüne Kalihalde von der Bevölkerung so gut angenommen wird. „Das bestätigt uns darin, dass die Renaturierung der Rückstandshalde der richtige Weg ist – sie hilft der Natur und schafft für die Menschen Möglichkeiten zur Erholung und Freizeitgestaltung.“

Wie schon in den Vorjahren sollen auch beim sechsten Bergfest abends wieder Bands auftreten. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Fest in 140 Meter Höhe ist logistische Meisterleistung

Wie schon in den Vorjahren wird auch das sechste Bergfest wieder auf dem Plateau der Halde gefeiert. Durch die Abdeckungsarbeiten ist die Fläche allerdings inzwischen etwas kleiner geworden. „Aber wir werden dort genügend Platz für das Bergfest finden“, betonte Boppert.

Logistisch ist die Veranstaltung in einer Höhe von mehr als 140 Metern und ohne vorhandene Anbindung an fließend Wasser und Strom schon in der Vergangenheit stets eine Meisterleistung gewesen. Das wird auch diesmal wieder so sein. Personelle und maschinelle Unterstützung erhält die Stadt dabei einmal mehr von K+S.

Bergfest verzeichnet steigende Besucherzahlen

Derzeit läuft zudem das Ausschreibungsverfahren für einen Generaldienstleister, der sich unter anderem um die Bereitstellung der Infrastruktur, Versorgung mit Essen und Getränken, sanitäre Anlagen, Bühnentechnik, Bühnenaufbau, Shuttle-Service und Sicherheitspersonal kümmert.

Am Familiensonntag präsentieren sich die Vereine. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Am bewährten Konzept des Bergfestes hält die Stadt fest: Am Sonnabend steigt eine Party mit Livemusik, für den Familiensonntag sind ein buntes Bühnenprogramm und Unterhaltung geplant. In der Vergangenheit hat das Bergfest stets steigende Besucherzahlen verzeichnet – allein 2016 waren am Sonnabend knapp 4500 Menschen auf den Berg gekommen, am Sonntag waren es weit mehr als 10.000 gewesen. Von der Feuerwehr über Vereine bis hin zu tanzenden Kindern hatten sich 2016 rund 300 Ehrenamtliche eingebracht.

Kruse hofft, dass Sehndes beliebter Bergsause nichts im Weg stehen wird: „Wir wünschen uns, dass wir bis Mitte kommenden Jahres bezüglich der Corona-Pandemie genügend Sicherheit haben.“

Von Katja Eggers