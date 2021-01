Sehnde

Was ist los in der Börderegion, dem Zusammenschluss der Stadt Sehnde und der Nachbargemeinden Algermissen, Harsum und Hohenhameln? Darüber informiert deren neue Ausgabe der „Börde-News“ – allerdings nur in digitaler Form. Dabei spielt auch Christian Bruns, Gründungsmitglied des christlichen Vereins Lonea eine Rolle. Der Sehnder hat sich beim Ehrenamtspreis im Bereich Interkultureller Dialog gegen fünf Mitbewerber durchgesetzt und dafür den erstmals ausgelobten Preis „Silberne Rübe“ gewonnen.

Der Verein Lonea unterstützt und begleitet seit mehreren Jahren Menschen mit Migrationshintergrund und Asylsuchendeim Alltag wie etwa bei Behörden- und Arztgängen. Der Bilmer Landwirt baut zudem auf dem Gelände seines Hofes mithilfe von zwei syrischen Mitarbeitern Gemüse an und spendet alles, was seine Familie für den eigenen Verbrauch nicht benötigt, der Sehnder Tafel.

Auch ein weiterer Sehnder findet Erwähnung. Amateurfotograf Hans Gandke hat den ersten Platz (pro Gemeinde gab es einen Sieger) beim Fotowettbewerb „Wir sind Börde“ errungen. Überzeugt hat er die Jury mit seinem Winterbild des Sehnder Hausbergs, dem „Kalimandscharo“. Er ist damit auf dem Fotokalender 2021 verewigt, der wegen der Corona-Pandemie nicht überall ausliegt, aber im Rathaus angefordert werden kann. Auch die Sehnder Hobbyfotografin Brigitte Thomas ist mit ihren Ruderern im Sonnenuntergang auf dem Mittellandkanal mit von der Partie.

Radtour am 10. Längengrad

Darüber hinaus wird in den „Börde-News“ über eine Fahrradtour durch die Börderegion entlang des „10. Längengrads Ost“ – auf dem auch Oslo, Cremona und Tunis liegen – berichtet. Die Tour ist bereits auf der Freizeitkarte der Börderegion verzeichnet und kann von jedem selbstständig „erfahren“ werden. Außerdem wird angekündigt, dass die Jobbörse 2021 erstmals nicht als Broschüre herausgegeben, sondern nur noch digital angeboten wird. In der Jobbörse werden die Ausbildungs- und Praktikumsplätze in Sehnde und der Börderegion zusammengefasst, die Schulabgängern eine Übersicht über heimatnahe Angebote gibt.

Kulturkalender frühestens im zweiten Quartal

Zudem macht die Corona-Pandemie einem weiteren Angebot der Börderegion einen Strich durch die Rechnung: Der Kulturkalender für das erste Quartal kann aufgrund mangelnder Termine und Veranstaltungen nicht herausgegeben werden. Wer schon Termine für das zweite Quartal plant, kann diese an Melanie Wegner von der Stadt Sehnde per E-Mail an melanie.wegner@sehnde.de schicken.

Alle Informationen können im Internet auf www.ilek-boerderegion.de nachgelesen werden.

Von Oliver Kühn