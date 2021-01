Sehnde

Der massive Corona-Ausbruch im Altenpflegeheim Haus am Backhausring in der Kernstadt ist noch dramatischer als zunächst bekannt. Zwei der Infizierten sind inzwischen an oder mit dem Virus gestorben. Die 89 und 97 Jahre alten Bewohner litten allerdings an Vorerkrankungen. Darüber hinaus haben sich seit Mittwoch nach Angaben der Region Hannover weitere zehn Bewohner mit Covid-19 angesteckt, sodass jetzt 51 der insgesamt 54 Heimbewohner infiziert sind.

Die Mehrheit der Erkrankten sei aber stabil, sagt Heimleiterin Lillian Greite. Sie zeigten keine schweren Verläufe, kaum Symptome oder Fieber – das gelte auch für die 14 infizierten Mitarbeiter. „Für uns alle ist das eine große psychische Belastung, aber das Personal macht einen klasse Job.“

Anzeige

Heim seit 18. Dezember in Quarantäne

Das Pflegeheim ist, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits seit dem 18. Dezember in Quarantäne. Was der Auslöser war, lasse sich nicht genau nachvollziehen, sagt Greite – wie in vielen Fällen bei einem Massenausbruch. Fest stehe nur, dass ein Besucher vom 13. Dezember ohne Symptome hinterher doch positiv getestet worden war, eine Pflegekraft vier Tage später erkrankt und dann die Quarantäne verhängt worden sei. Das heißt, Besucher durften nicht mehr kommen, die Bewohner durften das Haus nicht mehr verlassen und mussten weitgehend auf ihren Zimmern bleiben. „Wir haben viele demente Bewohner, das war für sie nur schwer zu verstehen“, berichtet Greite.

Lesen Sie auch Neue Höchstwerte bei Corona-Infektionen: 613 in der Region, 2395 in Niedersachsen

Das Heim hatte offenbar alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen: Besuche seien bis dahin nur nach Absprache möglich gewesen, die Besucher in einen gesonderten Raum mit Trennwand geführt worden, und auf die Maskenpflicht sei streng geachtet worden, sagt Greite. Gäste, die Bewohner mit einem Einzelzimmer aufsuchen wollten, seien ebenfalls dorthin geleitet worden, um Begegnungen mit anderen im Haus zu vermeiden. Auch Schnelltests habe man durchgeführt, die aber negativ gewesen und ohnehin nicht hundertprozentig zuverlässig seien.

Wiederholt Besuchsverbote ausgesprochen

Doch an der Zimmertür habe die Kontrolle der Pflegekräfte geendet, betont die Heimleiterin. „Die Bewohner haben ja einen Anspruch auf Privatsphäre.“ Man habe den Besuchern zwar immer gesagt, dass sie ihre Masken aufbehalten und auf Körperkontakte verzichten sollen – aber das wurde nicht immer eingehalten. „Einige haben sich darüber hinweggesetzt“, beklagt Greite. „Beim ersten Mal wurden sie verwarnt und beim zweiten Mal aufgefordert, das Haus zu verlassen.“ Doch die Uneinsichtigkeit und Unvernunft sei nicht neu: Besuchsverbote habe man schon vor dem Ausbruch aussprechen müssen.

Zweimal, zuletzt am Montag, war das Testmobil der Region Hannover nach Sehnde ausgerückt, um Reihentests durchzuführen. „Für ein Heim ist das belastend, aber aus Infektionsschutzsicht ist das gut, weil man dadurch Gewissheit bekommt und die Situation so am besten kontrollierbar ist“, sagt Christoph Borschel, Pressesprecher der Region Hannover. In Sehnde sind aktuell – Stand Donnerstag, 12 Uhr – 98 Menschen mit Covid-19 infiziert, drei Todesfälle gab es bisher in der Stadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 189,5.

Mitarbeiter mit eher leichten Verläufen

Auch bei den 14 infizierten Mitarbeitern, die in Quarantäne sind, seien die Verläufe eher leicht, sagt die Heimleiterin erleichtert. Wer noch arbeite, trage Schutzkleidung, Schutzbrillen und FFP2-Masken. Die Belastung für das mehr als 20-köpfige Personal sei enorm. Man habe zwar über eine Zeitarbeitsfirma teils Ersatz gefunden, aber längst nicht vollständig: „Es ist schwer, wenn man sagen muss, dass man im Haus Corona hat.“ Zudem seien sofort alle Angehörigen informiert und mit jedem direkten K1-Kontakt persönlich gesprochen worden.

Lesen Sie dazu den Kommentar: Unvernunft kann tödlich sein

Ein weiteres Pflegeheim in Sehnde ist entgegen den Angaben in dieser Zeitung von Mittwoch nicht betroffen. „Das Klinikum Wahrendorff in Sehnde gehört nicht dazu“, betont Petra Perleberg, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Es gebe nur zwei positiv getestete Heimbewohner in Grasdorf und einen in Hannover.

Von Oliver Kühn