Sehnde

Zum Volkstrauertag am Sonntag, 14. November, gibt es für die Sehnder Kernstadt eine zentrale Gedenkfeier mit Gottesdienst in der städtischen Friedhofskapelle an der Lehrter Straße – und nicht wie zunächst angekündigt in der Kirche zum Heiligen Kreuz. Zur Erinnerung an die Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Beginn ist um 11 Uhr, die Abordnungen der Vereine und Verbände treffen sich bereits um 10.45 Uhr mit ihren Vereinsfahnen vor der Kapelle. Im Anschluss ist eine Kranzniederlegung am dortigen Mahnmal vorgesehen.

Gedenkfeier mit Vortrag und Musik

Für die Gedenkfeier gibt es auch ein Programm in der Kapelle. Nach der Begrüßung von Bürgermeister Olaf Kruse steht eine biblische Lesung von Pastor Sebastian Hohensee an. Zudem hält die Schülervertretung der Kooperativen Gesamtschule Sehnde (KGS) einen Gedenkvortrag, und für die musikalische Umrahmung sorgen Inken Kinder an der Orgel sowie Schülerinnen und Schüler der Musikschule Kalinka. Nach der Kranzniederlegung gibt es eine Totenehrung des Ortsbeauftragten und Ortsbürgermeisters Helmut Süß, anschließend ist das gemeinsame Singen der Nationalhymne geplant. An der Feier können maximal 70 Personen teilnehmen. Für die Friedhofskapelle gilt die 2-G-Regel (geimpft oder genesen), für die ein entsprechender Nachweis nötig ist. Beim Kommen und Gehen besteht Maskenpflicht.

Gedenken in den Ortsteilen

Darüber hinaus gibt es Feiern in jedem Ortsteil. In Bilm beginnt sie um 10.30 Uhr, in Bolzum um 10 Uhr, in Dolgen um 11 Uhr, in Evern um 11.30 Uhr, in Gretenberg um 10.15 Uhr, in Haimar um 10.30 Uhr, in Höver um 10 Uhr, in Ilten um 11 Uhr, in Klein Lobke, Müllingen und Rethmar jeweils um 10 Uhr (in Rethmar mit Gottesdienst und Kranzniederlegung). In Sehnde-Kernstadt beginnt die Gedenkfeier um 10.30 Uhr mit Kranzniederlegung vor der Kreuzkirche, in Wassel um 11 Uhr mit Abmarsch vom Feuerwehrhaus zur Kranzniederlegung, in Wehmingen um 10.30 Uhr sowie in Wirringen um 9.30 Uhr, jeweils mit Gottesdienst und Kranzniederlegung.

Von Oliver Kühn