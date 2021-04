Köthenwald/Ilten

Nicht nur angehende Auszubildende und Unternehmen finden derzeit coronabedingt kaum zueinander – auch der Zukunftstag am Donnerstag, 22. April, kann in diesem Jahr in ganz Niedersachsen nur digital stattfinden.

Ein solches Format bietet auch das Klinikum Wahrendorff für Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis neun an. An diesem Tag will die Einrichtung zusammen mit weiteren Unternehmen des Klinikums, der Akademie für Pflege und Soziales, der Dorffgärtnerei und der Dorffküche Interessierten eine virtuelle Welt und Einblicke in Berufe präsentieren. Anmeldungen sind noch bis zum 21. April möglich, dafür gibt es vor der Veranstaltung einen Zugangslink per E-Mail.

Als Avatar durch „Gather Town“

Am Zukunftstag können die Teilnehmenden von 9.30 bis 11 Uhr die virtuelle Welt „Gather Town“ betreten, eine Figur selbst gestalten und mit dieser als sogenannter Avatar in das Unternehmen eintauchen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Bei einer digitalen Schnitzeljagd gilt es, ein verstecktes Buch zu finden, Buchstaben in Pflanzenwelten aufzustöbern und Bilder zu erkennen, um Personen zu aktivieren, die einiges aus dem Klinikum Wahrendorff berichten können.

Eine Mitarbeiterin aus der Dorffgärtnerei erzählt etwa, was eine Gärtnerei mit dem Klinikum Wahrendorff zu tun hat. Und wer jetzt schon in Richtung Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) denkt, kann einfach mit einer aktiven FSJlerin sprechen. Denn wenn sich zwei oder mehrere Avatare begegnen, können diese über die Videokamera und das Mikrofon miteinander ein Gespräch führen. Die Plätze dafür sind aber begrenzt. Anmeldungen sind noch bis zum 21. April per E-Mail an institut@aps-hannover.de möglich. Die interessierten Schülerinnen und Schüler erhalten dann per E-Mail einen Zugangslink zur digitalen Welt. Fragen zu technischen Voraussetzungen können vorweg unter Telefon (0511) 864754 geklärt werden.

Meisterköche bitten per Livestream zum Kochen

Ganz losgelöst von der Anmeldung am Vormittag sind alle Interessierten am Abend um 18 Uhr zum gemeinsamen und interaktiven Kochen eingeladen. Die Meisterköche der Dorffküche, Thomas Seegers und Martin Tepper, kommen per Livestream in die Küchen und zaubern mit allen Teilnehmenden ein Abendessen auf den Tisch: Saltimbocca von der Hähnchenbrust mit gebratenem Spargel an frischen Tagliatelle. Wer sich für eine Ausbildung zum Koch oder zur Köchin interessiert, kann per Chat während des Kochens auch Fragen zum Beruf loswerden.

Der Livestream ist über die Adresse twitch.tv/dorffkueche erreichbar. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber der Einkauf sollte vorher erledigt sein und die notwendigen Küchengeräte bereitstehen. Eine übersichtliche Liste und die weiteren Teilnahmevoraussetzungen gibt es auf der Website der Dorffküche auf dorffkueche.de.

Von Oliver Kühn