Höherer Zuschuss: Die Zukunft der Krippe Spatzennest ist gesichert

Der Fortbestand von Sehndes ältester Kinderkrippe, dem Spatzennest an der Achardstraße, ist gesichert. Der im Jahr 2003 aus einer Elterninitiative gegründete Förderverein der zweigruppigen Kindertagesstätte erhält in diesem Jahr einen weiteren städtischen Zuschuss von 14.300 Euro pro Jahr – zusätzlich zu den 182.000 Euro, die bereits gezahlt werden. Damit will die Einrichtung ihre Personalstruktur ändern und bislang ehrenamtlich vom Vorstand des Elternvereins geleistete Arbeit auf hauptamtliche Mitarbeiter verlagern. Der Rat hat dem Antrag zugestimmt.

Ohne die Mitarbeit und das Engagement der Eltern in Ehrenämtern und Arbeitsgruppen wäre der Betrieb der Krippe nicht möglich, urteilte die Stadt in ihrer Vorlage für die Kommunalpolitiker. Die Bandbreite der Mitarbeit ist enorm: Sie erstreckt sich vom Einkaufen über Reparaturen und die Gartenarbeit über die Lohn- und Gehaltsabrechnung bis zur Buchhaltung und Kontoführung. Aber auch das Beantragen und die Abrechnen von Fördermitteln, die Überwachung der gesetzlichen Anforderungen an den Betrieb von Kindertagesstätten sowie die Formulierung und Durchsetzung des pädagogischen Konzepts gehören dazu. 30 Kleinkinder werden derzeit betreut, seit 2014 arbeitet die Krippe integrativ. Bis zu zwei Kinder mit erhöhtem Förderbedarf können aufgenommen werden.

Bereitschaft bei Eltern lässt nach

Zudem tritt der Verein als Mieter des Kita-Gebäudes auf, als Betreiber gegenüber der Stadt und dem Landesjugendamt sowie als Arbeitgeber gegenüber dem Personal – doch dies alles können die ausschließlich ehrenamtlich tätigen Eltern des Vorstands nicht mehr allein meistern. Der Betrieb einer Kindertagesstätte stelle mit seinen ständigen Veränderungen und zusätzliche Anforderungen, aber auch mit den Arbeitgeberpflichten etwa beim Arbeits- und Gesundheitsschutz ein „umfangreiches und komplexes Aufgabengebiet“ dar, resümiert die Verwaltung. Doch eine kontinuierliche Arbeit werde durch die regelmäßigen Wechsel in den Vorstandspositionen deutlich erschwert. „Hier stößt der Elternverein an seine Grenzen.“

30 Kinder werden im Spatzennest betreut. Quelle: Achim Gückel

Dazu kommt noch ein weiteres Problem. Das freiwillige Engagement und die Bereitschaft, ehrenamtlich für die Betreuung des eigenen Kindes tätig zu sein, hat seit der Einführung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz und des damit verbundenen Ausbaus von städtischen Krippenplätzen stetig abgenommen. Darüber hinaus gibt es offenbar „nahezu keine Bereitschaft in der Elternschaft“, einen Vorstandsposten zu bekleiden, der mit hohem zeitlichen Aufwand und Verantwortung verbunden ist – denn in der Regel sind beide Eltern berufstätig.

Leitung übernimmt mehr Aufgaben

Deshalb ist vor allem die hauptamtliche Leitung des Spatzennests ausgebaut worden. Jetzt übernehmen zwei angestellte Mitarbeiter weitgehend die Aufgaben des Vorstands. Dafür werden insgesamt acht zusätzliche Stunden pro Woche angesetzt und entsprechend finanziell gefördert. Zudem sind zwei weitere zusätzliche Stunden im Gruppendienst und bei der Vorbereitungszeit erforderlich. Die Krippe wird durch Elternbeiträge, einen Personalkostenzuschuss des Landesjugendamtes und Zuschüsse der Stadt Sehnde sowie Spenden finanziert.

Das Spatzennest hat im vergangenen Jahr sein 15-jähriges Bestehen gefeiert. In Sehnde und Umgebung gab es zum Start damals keine Kinderkrippen. Die neu geschaffene Krippe sollte vornehmlich berufstätige oder in Ausbildung befindliche Eltern sowie alleinerziehende Elternteile unterstützen.

Von Oliver Kühn