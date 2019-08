Bläst das Holcim-Zementwerk in Höver immer wieder zu viel Ammoniak in die Luft? Das meint zumindest der neu gegründete Verein Bürgerforum Umwelt und Sicherheit. Er droht, in einen Rechtsstreit einzusteigen. Beim Gewerbeaufsichtsamt sieht man das Thema hingegen gelassen.