Sehnde

Die Stadt Sehnde ist auf Wachstumskurs: 82 neue Einwohnerinnen und Einwohner vermeldet die Regionsverwaltung in ihrer aktuellen Bevölkerungsstatistik. Damit liegt Sehnde beim Zuwachs Ende 2020 gleich hinter Langenhagen.

Neun Sehnder Ortsteile wachsen dabei im vierten Quartal 2020 um 124 Einwohner und Einwohnerinnen, in sechs Ortsteilen hat sich deren Zahl um 42 verringert. Zuwachs gibt es vor allem in den großen Ortsteilen. Die Kernstadt wuchs im Vergleich zum dritten Quartal um 48 Bürger, der Ortsteil Ilten legte mit 14 Einwohnern zu, Höver mit 19 und Bolzum mit 17.

Rückgänge bei den Einwohnerzahlen gibt es vor allem in den kleinsten Ortsteilen. So verlieren Dolgen, Klein Lobke und Wirringen beispielsweise insgesamt neun Einwohner.

Sehnde soll moderat wachsen

In den vergangenen 25 Jahren ist Sehndes Einwohnerzahl um etwa 26 Prozent auf mittlerweile mehr als 24.000 gestiegen – das war mehr als in anderen Kommunen der Region Hannover. Im ersten Quartal 2018 verzeichnete die Stadt jedoch einen niedrigen, aber dennoch den seinerzeit stärksten Bevölkerungsrückgang in der Region. „Da waren wir mit unseren Baugebieten nicht aktiv genug“, erklärt Bürgermeister Olaf Kruse (SPD).

Nach einem einmütigen Beschluss des Rates sieht das städtebauliche Entwicklungskonzept künftig ein moderates Wachstum Sehndes vor – jährlich sollen etwa 100 Neubürger dazukommen. Grundlage für die Planung ist eine Studie des Eduard Pestel Instituts für Systemforschung. Laut Stadtplaner und Fachdienstleiter Godehard Kraft ist Sehnde auf einem guten Weg. „Wir wachsen weiter“, sagt Kraft mit Blick auf neu entstandene und künftige Baugebiete.

Neue Baugebiete sind geplant

ImBaugebiet Im Mühlenfeld in Haimar sind alle 15 Bauplätze verkauft, einige Häuser stehen schon. Die Erschließung für die ersten 37 Grundstücke in Sehndes größtem Neubaugebiet Rethmar-West ist derweil so gut wie abgeschlossen. Im März könnten die ersten Bauherren mit der Errichtung ihrer Häuser beginnen. Insgesamt sollen im zweigeteilten Gebiet Rethmar-West um die 200 Wohneinheiten realisiert werden, darunter sowohl Einfamilienhäuser als auch Geschosswohnungen.

Im neuen Wohnquartier Masch-Höfe im Norden des Stadtgebiets sind die ersten Mieter Ende 2020 in ihre Wohnungen eingezogen. Die angrenzende Fläche soll ebenfalls weiterentwickelt werden. Neue Baugebiete sind laut Kraft zudem in Ilten und Höver vorgesehen. „Auch in Wehmingen und Bolzum haben wir was vor“, sagt der Fachdienstleiter. Konkreter sollen die Pläne im Laufe des Jahres werden. Die Stadt wolle aber auch gewerbliche Entwicklung zulassen und ermöglichen. „Damit die Menschen vor Ort Arbeit finden und nicht erst weit fahren müssen“, sagt Kraft.

Waldbad wird demnächst beheizt

Bei Häuslebauern ist Sehnde nach wie vor sehr beliebt. Bürgermeister Kruse führt das unter anderem auf die attraktive Lage und die gute Infrastruktur zurück. „Wir haben eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr“, sagt der Bürgermeister. Auch bei den barrierefreien Bushaltestellen sei die Kommune weit vorn und bei den Schulen vergleichsweise gut aufgestellt. „Etwas Nachholbedarf haben wir bei den Kitas“, räumt Kruse ein. Es gebe jedoch ein gutes Tagespflegeangebot für die Jüngsten und bei Neubauten strebe die Stadt stets eine Kombination aus Kita und Krippe an.

Darüber hinaus biete Sehnde seinen Bürgern viele Möglichkeiten zur Naherholung. „Ob Grünzüge am Stich- und Mittellandkanal oder die kleinen Waldflächen Ladeholz und Papenholz in der Stadt – man kommt schnell in die Natur“, wirbt Kruse. Mit dem Kaliberg, den die Sehnder liebevoll „Kalimandscharo“ nennen, verfüge die Stadt sogar über eine Art Hausberg. „Und unser schönes Waldbad wird ab der nächsten Saison sogar beheizt“, schwärmt der Bürgermeister.

Von Katja Eggers