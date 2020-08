Wirringen

Es war am frühen Donnerstagabend kurz vor sieben, als sich Anita Beer wegen des schönen Wetters noch mal in den Garten auf eine Liege legte, um etwas zu lesen. Da kam plötzlich ihre Mieterin aufgeregt angelaufen und zeigte zum strahlend blauen Himmel. Und was die Wirringerin dort sah, verblüffte sie. „Da stand ein Regenbogen, nur verkehrt herum, wie ein Smiley“, erzählt Beer. „Sowas habe ich noch nie gesehen.“ Geistesgegenwärtig zückte sie ihr Smartphone und hielt die Himmelserscheinung im Bild fest.

Bei dem, was die Wirringerin beobachtet hat, handelt es sich um einen sogenannten Zirkumzenitalbogen. Er ist eine der farbenprächtigsten sogenannten Haloerscheinungen und leuchtet zumeist brillanter als ein gewöhnlicher Regenbogen. Halo ist ein Sammelbegriff für Lichteffekte, die durch Reflexion und Brechung von Licht an Eiskristallen entstehen. Diese schweben horizontal in dünnen Zirrus-Eiswolken, die Beer als „gestreifte Wolken“ wahrgenommen hat. Im Volksmund werden sie wegen ihres seidigen Schimmers und der ausgefransten Ränder auch Federwolken genannt.

Bei einem Zirkumzenitalbogen ist nur das der Sonne zugewandte Viertel dieses Kreises sichtbar, wenn diese im richtigen Neigungswinkel steht – so entsteht der Eindruck eines auf dem Kopf stehenden Regenbogens. Da er sich jedoch nahe am Zenit befindet, wird man selten auf ihn aufmerksam, weil dies eine unübliche Blickrichtung für den Menschen ist. Und wer geht schon wie Hans-Guck-in-die-Luft durch die Welt?

Von Oliver Kühn