Wirringen

Blech, Öl, Diesel, Bratwurst und Kuchen sind in der Mischung etwas, das in Wirringen eine ganz besondere Bedeutung hat. Immer im Januar laden die Wirringer-Oldtimer-Freunde 6.6.11 zum Angrillen auf den Hof von Eckhart Spörr gegenüber der Wirringer Kirche ein. Dann treffen sich vor allem Liebhaber alter Ackerfahrzeuge und Hanomags in dem Sehnder Ortsteil, um den Jahresbeginn gemeinsam zu feiern. 2021 hätte es dazu noch einen ganz besonderen Grund gegeben, denn in diesem Jahr werden die Oldtimer-Freunde zehn Jahre alt. Das Angrillen und weitere geplante Feierlichkeiten mussten aufgrund der Corona-Pandemie allerdings ausfallen.

Angefangen habe alles bereits 2009, erinnert sich das Gründungsmitglied und der heutige Chef Jörg Gerber. „Die Vereine wurden immer weniger“, erzählt er. Dagegen wollten ein paar Gleichgesinnte etwas tun. Es habe aber noch zwei Jahre gebraucht, bis die Idee, einen Zusammenschluss zu bilden, gereift sei. Am 5. Juni 2011 machten einige Treckerliebhaber gemeinsam einen Ausflug zum Regional-Museum Sehnde in Rethmar. Am folgenden Tag war die Gruppe geboren. Deswegen tragen die Oldtimer-Freunde bis heute das Gründungsdatum 6.6.11 im Namen.

Das war kurz vor der ersten Ausfahrt der Oldtimer-Freunde: Die Fahrzeug-Parade im Jahr 2011. Quelle: Privat

Bis heute kein Verein

Ein Verein sind die Oldtimer-Enthusiasten allerdings bis heute nicht. „Wir treffen uns zweimal im Jahr zu einer Besprechung für Organisatorisches“, sagt Gerber. „Da muss niemand gewählt werden.“ Die Freude an alten landwirtschaftlichen Fahrzeugen hält die Gruppe zusammen. „Man ist mit der Technik aufgewachsen“, ist Gerber bis heute fasziniert. „Und selbst Ungeübte können die Technik meist selbst reparieren.“ Denn die alten Schlepper kommen noch ohne viel Elektronik aus.

Mitglieder kommen auch aus Hildesheim

Vor einem Jahrzehnt hat die Gruppe mit sieben Gründungsmitgliedern begonnen. Heute gehören ihr in Wirringen und Müllingen rund 50 Mitglieder an, die einen Bestand von rund 30 Fahrzeugen besitzen. Sogar in Lehrte, Hildesheim und Hannover sind Mitglieder zu Hause. „Einige haben keinen Trecker, sind aber von der Technik begeistert“, erzählt Gerber.

Das Angrillen im Januar und das Teichfest im September haben sich mittlerweile weit herumgesprochen, sodass zu den beiden Veranstaltungen regelmäßig viele Besucher kommen – nicht selten auch allein wegen des Kuchenbuffets, das die Frauen der Oldtimer-Freunde im Januar auffahren. „Viel größer darf es aber nicht mehr werden“, meint Gerber. „Dann wird das Organisatorische zu viel.“ Außerdem wolle er darauf achten, dass man noch an einem Tag mit allen Gästen und Freunden ins Gespräch kommen könne.

Besondere Unterstützung aus Immensen

Unter diesen Freunden sind von Anfang an die Freunde Historischer Fahrzeuge aus Immensen. „Sie haben uns immer sehr unterstützt“, lobt der 47-jährige Wirringer. Gegenseitige Besuche zu den jeweiligen Veranstaltungen etwa gehören von Anbeginn dazu.

Die Feier zum Zehnjährigen musste zwar ausfallen, aber abgesagt ist sie deswegen nicht. „Wir feiern im kommenden Jahr das elfjährige Bestehen“, kündigt Gerber an. Der würdige äußere Rahmen dafür wird die 1000-Jahr-Feier Wirringens im Jahr 2022 sein.

Von Michael Schütz