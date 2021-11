Der Ortsrat in Sehnde-Ilten wählt in seiner konstituierenden Sitzung am Donnerstag einen neuen Ortsbürgermeister oder eine Ortsbürgermeisterin. Weil die Grünen die Wahlgewinner sind, könnte es auf einen grünen Ortsbürgermeister hinauslaufen – das wäre ein Novum für ganz Sehnde.