Das rund 5300 Einwohner zählende Ilten soll eine neue Grundschule bekommen. Im Sommer 2023 soll sie fertig sein, und möglicherweise entsteht sie auf dem Schützenplatz an der Hugo-Remmert-Straße. Diese Marschrichtung hat der Sehnder Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Soziales jetzt einstimmig empfohlen. Er erteilte damit einem möglichen An- und Umbau am bisherigen Standort der Wilhelm-Raabe-Schule an der Glückauf Straße eine Absage.

Vergleichende Studien hatten zuvor ergeben, dass ein Neubau große Vorteile bringen würde. Der An- und Umbau am alten Standort wäre jedoch mit einer großen Zahl von Problemen und Unwägbarkeiten behaftet – unter anderem bei den Auflagen des Brandschutzes, durch die Beeinträchtigung des Unterrichts während der Bauphase sowie Unwägbarkeiten im Bereich des Altbaus und eines komplizierten Bauablaufs in mehreren Phasen.

Schulleiterin sorgt sich um Lärm und Stress bei Anbau

„Einen Anbau zu errichten würde Lärm, Stress und Einschränkungen bedeuten“, hatte Schulleiterin Regina Hecht im Ausschuss angemerkt. Und während einer möglichen Bauphase könne man nicht auf den Schulhof verzichten, merkte sie an. Gleichwohl sei es wichtig und gut, dass die Wilhelm-Raabe-Schule zur Ganztagsschule werde. Weil zu diesem Vorhaben eine Mensa gehört und auch neue Räume nötig sind, war die Debatte über Neubau oder Umbau der Iltener Grundschule im vergangenen Jahr in Gang gekommen. Im Juli 2019 hatte der Sehnder Rat beschlossen, alle notwendigen Schritte zur Umwandlung der Wilhelm-Raabe-Schule in eine Ganztagsschule einzuleiten – wohl wissend, dass dieses Vorhaben nicht mit den vorhandenen Gebäuden funktionieren würden.

Die politischen Statements im Ausschuss waren nun eindeutig. „Ich kann mit einem Neubau gut leben“, sagte etwa Max Digwa, Fraktionschef der SPD. Silke Lesemann ( SPD) erinnerte daran, dass der Altbau der Schule aus dem Jahr 1963 stamme und man in diesem Gebäude, auch wenn es erweitert werde, „nicht die Qualität erreichen kann wie in einem Neubau“.

An- und Umbau ist nur vermeintlich günstiger

Wenn nun auch der Rat der Stadt in seiner Sitzung kurz vor den Sommerferien zustimmt, gehen die Planungen für eine neue Grundschule in Ilten weiter. Diese würde, baute man sie auf dem Schützenplatz, nach derzeitigen Schätzungen etwa 7,2 Millionen Euro kosten. Die Finanzierung würde auf die Jahre 2020 bis 2022 gestreckt. Einen An- und Umbau der Gebäude hatten die Experten mit 5,9 Millionen Euro veranschlagt. Das sei aber nur die „vermeintlich günstigste, aber nicht die effektivste Variante“, hatte die Stadtverwaltung in einer Stellungnahme geurteilt.

Fachbereichsleiter Wolfgang Bruns betonte vor den Politikern, dass man für den genannten Preis eine moderne Schule samt Mensa und Platz für zweieinhalb Klassenzüge pro Jahrgang bekomme. Das sei zukunftsorientiert. Den Plan, die Schule im August 2023 fertig und bezugsbereit zu haben, nannte Bruns „sportlich“. Bürgermeister Olaf Kruse betonte aber, dass dieser Termin „der späteste Zeitpunkt“ für die Fertigstellung sei.

