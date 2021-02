Ilten

Keine Schule wegen Corona-Fällen: In einem Elternbrief hat die Rektorin der Wilhelm-Raabe-Schule in Ilten, Regina Hecht, am Mittwoch darüber informiert, dass in der Schule vorerst kein Präsenzunterricht mehr stattfinden kann. Es habe „in den letzten Tagen wieder positive Fälle bei Kindern in der Schule“ gegeben. Deshalb sei auf Empfehlung des Gesundheitsamtes und in Absprache mit der Schulbehörde entschieden worden, dass das bisher praktizierte Wechselmodell zumindest bis Ende Februar ausgesetzt werde. Nur die Notbetreuung von dafür angemeldeten Kindern werde aufrechterhalten.

Betroffen sind 165 Jungen und Mädchen. Bisher ging jeweils die Hälfte von ihnen jeden zweiten Tag zur Schule. Doch jetzt könne sie mangels Personal den Unterricht nicht mehr gewährleisten“, schreibt Hecht. Zu viele Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiterinnen hätten in Quarantäne geschickt werden müssen. Von den neun in Ilten unterrichtenden Lehrkräften (plus zwei Anwärterinnen) befinden sich nach Hechts Angaben fünf in Quarantäne, zwei weitere sind erkrankt, jedoch nicht an Corona.

Komplette Klasse muss zum Test

Außerdem sollte die Schule „immer ein sicherer Ort für alle Beteiligten“ sein, betont die Rektorin. Doch auch das könne sie zurzeit nicht mehr gewährleisten, „da uns das Virus leider von Kindern ins Haus getragen wird und sich die Fälle häufen“. Konkret seien zurzeit vier Kinder infiziert. Da man nicht wisse, ob es sich dabei um eine Mutation handele, habe das Gesundheitsamt die Quarantäne verhängt. Das gelte auch für beide Gruppen einer Klasse, die am Donnerstag ebenso wie ihre Lehrerinnen zum Test geschickt wurden.

Lesen Sie auch Schulen und Corona: In Hannover kaum Schüler vom Präsenzunterricht abgemeldet

Hecht appelliert an die Eltern, jetzt besonders achtsam zu sein und Kontakte unter den Kindern möglichst zu vermeiden, damit „wir das Virusgeschehen in der Schule schnellstmöglich wieder in den Griff bekommen, Schule stattfinden kann und wieder zu einem sicheren Ort wird“.

Andere Schulen arbeiten weiter im Wechselmodell

Der bei der Stadtverwaltung für die Schulen zuständige Fachdienstleiter Wolfgang Bruns bestätigt die Schließung der Iltener Schule. Von einem Ausfall des Präsenzunterrichts an anderen Schulen im Stadtgebiet sei ihm „im Augenblick nichts bekannt“. Die übrigen Grundschulen arbeiten nach seinen Angaben im Wechselmodell. Dabei hätten die Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder komplett zu Hause zu behalten. Die Schulpflicht sei insoweit zurzeit wegen des Infektionsrisikos ausgesetzt, erläutert Bruns. Einige Eltern machten von diesem Recht Gebrauch, er könne jedoch nicht sagen, wie viele das seien.

Die Kooperative Gesamtschule (KGS) – sie ist eine der größten Schulen Niedersachsens – praktiziert für die Abschlussklassen neun, zehn und 13 ebenfalls das Modell mit dem täglich wechselnden Unterricht für jeweils die Hälfte der Schülerinnen und Schüler. Die übrigen Jahrgänge lernen zu Hause.

Infektionslage bessert sich nicht

Unterdessen bessert sich die Infektionslage im Stadtgebiet nicht. Auch am Donnerstag vermeldete die Region Hannover für Sehnde eine Sieben-Tage-Inzidenz von 202, ebenso wie bereits am Mittwoch. Die Inzidenz benennt die Anzahl von Menschen, die sich innerhalb einer Woche infiziert haben, hochgerechnet auf 100.000. Damit ist Sehnde nach wie vor negativer Spitzenreiter unter den Kommunen der Region. Die hohe Anzahl von Infizierten sei nicht auf einen sogenannten Hotspot zurückzuführen, sondern auf viele Infektionen in Familien, hieß es bereits am Mittwoch. Als akut infiziert wurden am Donnerstag 72 Menschen in Sehnde gemeldet.

Von Thomas Böger und Achim Gückel