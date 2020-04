Wildschweine machen sich am Rodelberg breit

Sehnde

Rolf Stender ist sich sicher: Auf dem Sehnder Rodelberg sind Wildschweine heimisch geworden. Der Naturfreund hatte dort im vergangenen Jahr bereits eine Suhle entdeckt, also eine morastige Bodenvertiefung, in der sich Schwarzwild gern niederlegt. Kürzlich machte Stender auf dem Kippengelände im Südosten Sehndes auch eine umgepflügte Grasnarbe ausfindig. „Durch den ständigen Regen hatten sich dort vermutlich Regenwürmer angesammelt, und die sind ja die Lieblingsspeise der Wildschweine“, meint Stender.

Hartmut Scholz, Leiter des Hegerings Das Große Freie, in dem sich Jäger aus Lehrte und Sehnde organisieren, hat die Annahme jetzt bestätigt: „Ja, auf dem Sehnder Rodelberg leben in der Tat Wildschweine.“ Im April oder Mai könnten dort sogar schon die ersten Frischlinge geboren werden. Die Wildschweine seien auf der Kippe zunächst nur kurz aufgetaucht und dann wieder verschwunden. Seit dem vergangenen Jahr sei dort eine kleine Rotte von fünf bis sechs Tieren heimisch. Eine Wildkamera hat die Schwarzkittel Ende Februar aufgenommen.

Etwas verschwommen, aber doch eindeutig zu erkennen: Am Sehnder Rodelberg war Anfang Februar gleich eine ganze Rotte Wildschweine unterwegs. Quelle: privat

Schon drei Tiere erlegt

Die Jäger haben auf dem Rodelberg in diesem Jahr bereits drei Tiere erlegt. „Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet“, erklärt Scholz. Wenn ihre Population nicht reguliert werde, bestehe die Gefahr, dass Wildschweine die gefürchtete Afrikanische Schweinepest einschleppen. Die Tierkrankheit ist in den vergangenen Jahren bereits im Baltikum, in Polen und Tschechien aufgetreten. Infektionen endeten für die betroffenen Schweine fast immer tödlich. „Das Virus kann innerhalb von 48 Stunden eine ganze Rotte töten“, sagt Scholz.

Für Menschen besteht indes keine Gefahr. Landwirte befürchten jedoch, dass die Afrikanische Schweinepest in ihre Ställe Einzug hält. Auch die Jäger sorgen sich, dass der Erreger durch Reisende wie Lastwagenfahrer aus osteuropäischen Ländern eingeschleppt wird, wenn diese zum Beispiel Brotreste mit infizierter Wurst an Autobahnraststätten aus dem Fenster werfen. „Die Wildschweine fressen die Reste und stecken sich an“, erläutert Scholz.

Tiere fühlen sich auch an Lehrter Autobahnauffahrten wohl

Er berichtet zudem von Wildschweinen an der Autobahn 2 bei Lehrte. Die Tiere leben dort vor allem im Bereich des Blauen Sees, hinter dem Gelände der Firma Auto-Zierk und an den Autobahnauffahrten. „Da fühlen sie sich wohl, weil da kaum Spaziergänger sind und sie ihre Ruhe haben“, sagt Scholz. Der Lärm der benachbarten Autobahn störe die Wildschweine hingegen nicht.

Ursprünglich kommen die Tiere aus dem Hämeler Wald. Schon vor einigen Jahren sind sie nach einer revierübergreifenden Jagd über den Mittelkanal ins Bockmerholz ins Sehnder Stadtgebiet gekommen und haben sich dort angesiedelt und vermehrt.

Auch in Gärten haben sie schon gewühlt

Im vergangenen Jahr hatten einige Tiere sogar in Gärten an der Adolf-Kolping-Straße und am Hermann-Löns-Weg gewühlt. Ein Jäger hatte ein Tier erschossen. Im Bockmerholz und im Waldgebiet Gaim im östlichen Sehnde brachten Jäger im Jahr 2018 gleich 27 Wildschweine zur Strecke, um so die Population zu regulieren.

Dass der Schwarzwildbestand auch in Sehndes Waldgebieten steigt, führt Scholz unter anderem auf den verstärkten Anbau von Mais für Biogasanlagen zurück. „Das lockt die Tiere auf die Felder“, sagt er.

Von Katja Eggers