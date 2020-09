Sehnde

Zu Beginn des kommenden Jahres geben die Wiener Strauss Symphoniker ein Konzert auf dem Gutshof Rethmar. Das etwa 17-köpfige Ensemble präsentiert dem Publikum dann Wiener Klassik auf höchstem Niveau. Die Streicher und Bläser, die Dirigenten Giuseppe Montesano und Robert Secilla, die Sopranistin Elisabeth Jahrmann und der Bariton Michael Weiland möchten das Publikum im Rahmen der Neujahrstournee auf eine Reise nach Wien mitnehmen.

Johann Strauß im Mittelpunkt

Der Schwerpunkt bei dem Konzert am Freitag, 15. Januar, soll auf Melodien von Johann Strauß liegen. Die Gruppe spielt jedoch auch Werke von Mozart, Haydn und Brahms und will damit von deren Zeitlosigkeit überzeugen. Außerdem bringen die Künstler laut Veranstalter überraschende Interpretationen berühmter Werke und Komponisten, schwungvolle Rhythmen sowie Oper und Operette mit auf die Bühne des Gutshofs. Die Moderation übernimmt Hermann J. Jahrmann.

Das in Wien ansässige Orchester spielt bereits seit mehreren Jahren zusammen und hat sich in der Musikszene einen Namen gemacht. Der Auftritt soll etwa 70 Minuten dauern, zumindest dann, wenn im Januar die Corona-Regeln noch gelten. Ansonsten werde eine 15-minütige Pause das Konzert auflockern.

Der Vorverkauf für das Neujahrskonzert am Freitag, 15. Januar, um 20 Uhr auf dem Gutshof Rethmar in Sehnde läuft bereits. Interessierte können ihr Ticket für 41,75 Euro bei Eventim, online unter www.ma-cc.com sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erwerben.

Von Janna Silinger