Acht Nähmaschinen, etliche Maulschlüsselsets, diverse Hämmer, Sägen, Schraubendreher und Bohrer: In der Garage der Flüchtlingshilfe in Rethmar auf dem Gelände des ehemaligen Bundessortenamts sind jetzt wieder jede Menge gebrauchte Dinge abgegeben worden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) Sehnde hatte zu seiner ersten Werkzeugsammlung in diesem Jahr aufgerufen. Die Sammlung im Frühjahr hatte wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen.

Nun fand die Aktion mit Abstandsregeln und Mund-Nasen-Bedeckungen statt. Weniger abgegeben wurde deshalb jedoch nicht. Im Gegenteil – die Sammlung ist laut der Gewerkschafter ein voller Erfolg gewesen. „Wir haben den Eindruck, dass sich bei den Leuten in der Corona-Zeit viel angesammelt hat“, erklärt Karsten Börner vom DGB.

Schraubstock und Standbohrmaschine

Das schwerste Stück, das diesmal abgegeben wurde, war ein Schraubstock, das größte eine Standbohrmaschine. Aber auch Gartengeräte und Gehhilfen wie Krücken nahmen die Gewerkschafter entgegen. Ein Gewerkschaftskollege war eigens aus Verden angereist, um den Sehnder Werkzeugsammlern 13 Werkzeugboxen vorbeizubringen. Darüber hinaus hatten sich schon im Vorfeld Spender nach dem Termin für die nächste Sammlung erkundigt. „Im Anschluss holen wir bei einigen auch noch Maschinen und Geräte ab“, sagte Börner.

Werkzeugspenden für Entwicklungsländer bestimmt

Die Gewerkschafter konnten sogar einen neuen Rekord verzeichnen. Es wurden 47 Fahrräder abgegeben. „So viele waren es noch nie“, betont Gewerkschafter Karl Plachetka. Die Fahrräder bleiben aber in Rethmar und werden nicht verschifft. Sie werden in der Werkstatt der Flüchtlingshilfe aufgearbeitet.

Die sonstigen Spenden geben die Werkzeugsammler auch diesmal wieder an den Verein Arbeit und Dritte Welt in Hildesheim. Dort arbeiten Langzeitarbeitslose die Sachen auf und verschicken sie danach in Entwicklungsländer. „Erst Ende Juni ist wieder ein Container voller Werkzeug von Hildesheim ins afrikanische Gambia geschickt worden“, berichtet Börner. Mit einer gespendeten Nähmaschine kann eine Näherin dort eine ganze Familie ernähren.

Von Katja Eggers