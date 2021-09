Wehmingen

Manche Vorlieben werden schon in der Kindheit geprägt. Das ist auch bei Stefan Bühring so. „Bei uns war jede zweite Woche das Militär in den Wäldern“, sagte der Tischler aus Hohne bei Lachendorf im Kreis Celle. Die Fahrzeuge, auf denen die Briten, Belgier und Deutsche fuhren, faszinierten ihn. „So was wollte ich auch mal fahren“, hatte er sich damals geschworen.

Das Vorhaben ist Wirklichkeit geworden, wie man am Sonntag bei der Ausstellung für Militärfahrzeuge im Hannoverschen Straßenbahnmuseum (HSM) in Wehmingen sehen konnte. Dort hatte sich Bühring mit einem Armeemotorrad eingefunden, das den Namen Harley Davidson auf dem Tank trug. Es handele sich eigentlich um eine britische Maschine des Herstellers Armstrong. „Die Firma hat Harley Davidson mal aufgekauft.“

Bühring, der neben dem Motorrad noch einen alten Land Rover sein Eigen nennt, kommt regelmäßig auf Treffen wie die im HSM. „Hier kann man sich mit den anderen Spinnern austauschen“, ließ er ein gehöriges Maß an Selbstironie erkennen.

Besucher sind überrascht über die Militärfahrzeuge

Etwas überrascht über die Militärpräsenz waren die Familien Rupprecht und Guntermann. „Wir wollten eigentlich in die Ausstellung ,Mobile Welten‘“, meinte Dirk Guntermann. Die Dampfmaschine, die dort ausgestellt ist, wollten sich die Algermisser ansehen. Die alte Technik sei faszinierend, ergänzte Katharina Rupprecht. Das gelte auch für die Straßenbahnen. „Ich habe Respekt vor den Ehrenamtlichen, die hier ihre Freizeit damit verbringen, die Wagen zu restaurieren.“

Überrascht von so viel Olivgrün: Marko Rupprecht (hinten links) und Dirk Guntermann schauen sich mit den Kindern Julian (11), Bosse (11) und David (9) einen Militär-Unimog an. Quelle: Michael Schütz

Die Militärfahrzeuge waren dagegen eher für die drei Jungs der beiden Familien von Interesse. Der elfjährige Julian Rupprecht findet es generell spannend, wie die Menschen früher gelebt haben. Außerdem lasse er sich gern von seinem Opa Geschichten erzählen, wie er im Krieg und der Zeit danach aufgewachsen ist.

Weniger Fahrzeuge als üblich

Eine Ausstellung von Militärfahrzeugen ist im HSM nichts Neues. Üblicherweise findet sie aber im Mai statt und musste in diesem Jahr wegen Corona zunächst abgesagt werden. Dann wurde ein Ersatztermin im September gefunden. Die Kurzfristigkeit der Planung sei dafür verantwortlich, dass die Beteiligung der Fahrzeugbesitzer gegenüber den früheren Treffen geringer gewesen sei, erläuterte Olaf Hartmann vom Reservistenverband, der als Mitveranstalter auftrat. „Außerdem gibt es in der weiteren Umgebung Konkurrenzveranstaltungen.“ Dazu komme, dass sich wegen der weiten Anfahrt einige Teilnehmer bereits am Sonntagmittag auf die Heimreise gemacht hätten. Üblicherweise seien bei der Militärschau im Mai die Besucher an beiden Wochenendtagen zugelassen. „Das konnte das Museum dieses Mal nicht leisten.“ So seien bei einem internen Treffen am geschlossenen Sonnabend mehr Fahrzeuge da gewesen als am öffentlichen Sonntag.

Von Michael Schütz