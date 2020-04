Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag mit einem Großaufgebot zu einem Einsatz im Einkaufzentrum Am Park in Sehnde-Ilten ausgerückt. Dort stand Rauch über einer Bäckerei mit Café. Möglicherweise kam der Qualm aber gar nicht aus dem Gebäude, sondern aus der benachbarten Gartenkolonie.