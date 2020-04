Einfach mal mit jemanden über die Corona-Krise reden: Über die neue Internetplattform corona-ohren.de bieten Sehnder anonyme, vertrauliche und kostenlose Telefongespräche an, bei denen sich Menschen mit ihren Sorgen melden können.

Sehnder bieten Telefongespräche bei Corona-Sorgen an

