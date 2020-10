Wassel

Der Ortsrat Wassel hat für das städtische Investitionsprogramm bis 2023 gleich mehrere Sanierungen und Erneuerungen angemeldet. So wünscht sich das Gremium unter anderem eine Überdachung für den Sandkasten auf dem Spielplatz an der Großen Kampstraße sowie eine Sanierung des Friedhofsweges. Zusätzlich möchte der Ortsrat aus den eigenen finanziellen Mitteln Parkbänke an den Wegen rund um den Ort aufstellen und einen öffentlichen Bücherschrank installieren.

Kinder werden nass oder sitzen in der Sonne

„Wir hatten schon an ein Sonnensegel gedacht“, sagt Ortsbürgermeisterin Almuth Gellermann. Sie habe privat gute Erfahrungen mit überdachten Sandkästen gemacht und wünsche sich dieses nun auch für den Wasseler Spielplatz. Für ein Sonnensegel fehlten aber die Befestigungspunkte, daher sei ein festes Überdach nötig. „Bei der aktuellen Finanzlage ist das natürlich nicht ganz einfach, aber wir haben diesen Wunsch erstmal drin gelassen“, sagt Gellermann.

Ein Überdach biete viele Vorteile, denn die Kinder könnten dann bei jedem Wetter im Sand spielen. Die Stadt habe jedoch auf den überdachten Tisch im Sandkasten verwiesen und argumentiert, ein Dach sein bereits vorhanden. „Die Verwaltung sagte, das Dach sei 1,80 Meter breit, aber das ist es nicht“, verdeutlicht Gellermann. „Die Kinder werden trotzdem nass oder haben die scheinende Sonne im Rücken.“ Vielleicht gebe es notfalls, wenn die Stadt die Finanzierung ablehne, einen anderen Weg, das Dach zu finanzieren und aufzubauen, etwa über eine Initiative oder engagierte Eltern.

Windschutz an Friedhofskapelle auf dem Zettel

Ein zweiter Wunsch der Wasseler ist die Sanierung des Friedhofsweges. „Der Weg ist viel zu breit“, sagt Gellermann. Es sei schon mal ein Auto bis zu den Gräbern vorgefahren, das wolle man künftig verhindern. „Und für Geheingeschränkte ist er nur schwer zu meistern“, ergänzt sie. Der Untergrund sei sehr uneben und rissig, auch mit Rollatoren sei er kaum nutzbar. Vor mehreren Jahren hätte der Ortsrat schon einmal auf den Sanierungsbedarf hingewiesen und einen Kostenvoranschlag eingereicht. Dieser habe sich damals auf 50.000 Euro belaufen. „Es hat schon einen Ortstermin gegeben, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sich etwas verändern wird“, sagt die Ortsbürgermeisterin.

In ihrer Anmeldung wünschte sich der Ortsrat außerdem einen Windschutz vor der Friedhofskapelle sowie die Sanierung der Gasse Hinter den Höfen. Aus ihren eigenen finanziellen Mitteln in Höhe von 2300 Euro möchte der Ortsrat in Sitzbänke rund um den Ort investieren und außerdem in einen öffentlichen Bücherschrank. „Wir haben zwar eine Bibliothek, aber die wird nicht mehr richtig betrieben“, sagt Gellermann.

Bücherschrank als Tauschbörse

Der Bücherschrank soll als Tauschbörse dienen und bis zu 300 Euro kosten. Einen Stellplatz habe sie auch schon im Kopf – er soll in unmittelbarer Nähe zum Wasseler Pfarrhaus stehen. Das Prinzip Bücherschrank als Tauschbörse funktioniere in anderen Orten bereits sehr gut und sei eine gute Alternative zu einer Bücherei, erläutert die Ortsbürgermeisterin.

In der Ortsratssitzung stimmten die Mitglieder außerdem dem Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Sehnde zu. Mit dem Plan möchte die Stadt unter anderem das Innovationsprojekt Tempo 30 umsetzen – die Rethener Straße (K148) in Wassel steht dabei ganz weit oben auf der Prioritätenliste. „Das ist für die Autofahrer zwar blöd, aber es würde vielen Anwohnern entgegenkommen.“ Darüber hinaus fordert der Ortsrat, Planungskosten für die Sanierung des Feuerwehrhauses einzuplanen und die Ortseingänge für eine Verkehrsberuhigung umzugestalten.

Von Leona Passgang