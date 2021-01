Sehnde

Mit Beginn der Corona-Pandemie ist das Sehnder Rathaus verschlossen – aber nicht geschlossen, wie die Stadt beständig auf ihrer Internetseite hinweist. Die Verwaltung stehe für sämtliche Anliegen zur Verfügung, wolle aber vermeidbare soziale Kontakte einschränken. In den Servicebereichen wurden daher seit dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr Termine nur noch per E-Mail oder Telefon vergeben. Seit August wird mit Online-Terminvergaben gearbeitet, die Kunden selbst buchen können – und daran haben sich die Sehnder offenbar schon gut gewöhnt. Seit Jahresbeginn gab es mehr als 1600 Zugriffe. „Die Bürger sind nach unserer Erfahrung sehr zufrieden, deshalb werden wir das Verfahren auch nach Ende der Corona-Pandemie beibehalten“, resümiert Stadtsprecherin Ines Raulf.

Wartezeit beträgt zehn Tage

In den vergangenen Monaten habe sich gezeigt, dass durch die Online-Terminvergabe die personellen und zeitlichen Ressourcen und die Bearbeitung der Anliegen wesentlich besser geplant und dadurch die Wartezeiten vor Ort deutlich reduziert werden konnten. Die Wartezeit auf einen Termin betrage derzeit zehn Tage. Für begründete Notfälle seien aber Puffer eingebaut. Ärgerlich sei es jedoch, wenn Kunden Termine blockten und dann acht Minuten vorher absagten, moniert Bürgermeister Olaf Kruse.

Zurzeit sind die Telefonzentrale und das Bürgerbüro stark frequentiert, sodass es manchmal zu Problemen bei der telefonischen Erreichbarkeit kommt. Die Stadt bittet deshalb, Anliegen per E-Mail an buergerbuero@sehnde.de oder an rathaus@sehnde.de zu senden. Wer etwa ein neues Ausweisdokument benötigt, sein Auto an- und ummelden oder öffentliche Auslegungen bei Baugenehmigungsverfahren einsehen will, kann über das Bürgerbüro unter sehnde.de/online-terminvergabe direkt Termine buchen. Darüber hinaus ist das Bürgerbüro auch weiterhin telefonisch unter (05138) 707111 und (05138) 7070 erreichbar.

Um die steigenden Anfragen seit Beginn der Pandemie bewältigen zu können, hatte die Stadt das Bürgerbüro umgebaut und um einen fünften Arbeitsplatz erweitert. Wer einen Termin hat, muss an der Rathaustür klingeln und wird am Eingang abgeholt.

Von Oliver Kühn