Die Saison im Waldbad Sehnde wird wegen der Corona-Pandemie wohl als außergewöhnlich in die Geschichte eingehen. Sie begann drei Wochen später als üblich, es gab keine Eröffnungsfeier mit Anbaden, Jahreskarten wurden nicht verkauft, und es durften sich nur maximal 350 Badegäste zeitgleich im Bad aufhalten. Trotzdem ist die Stadt nach eigenen Angaben mit der Saison „sehr zufrieden“. Ende des Monats will sie zudem nach Jahren des Stillstands einen Vorstoß in Sachen Beheizung unternehmen.

Zahl der Besucher geht weiter zurück

Das Personal und die Badegäste hätten das Beste aus der Situation gemacht, weshalb die Saison bis zum 19. September verlängert wurde, teilte die Stadt mit. Bis Beginn des Monats waren trotz der Umstände und des teils sehr durchwachsenen Wetters 14.400 Besucher gezählt worden. Mit dem schönen Spätsommerwetter in dieser Woche dürften noch einmal einige hinzukommen. Schon im vergangenen Jahr hatte das Bad nach einem unbeständigen Sommer mit einem drastischen Besucherrückgang zu kämpfen. Nur knapp 27.000 Besucher waren gekommen – fast eine Halbierung zum Rekordjahr 2018 mit rund 50.000 Gästen.

Obwohl das Waldbad unbeheizt ist, sei durchschnittlich eine Wassertemperatur von 21 Grad Celsius erreicht worden. Durchschnittlich – das heißt einerseits Wassertemperaturen von fast 26 Grad im August und deutlich unter 20 Grad, wie Elke Müller festgestellt hat. Die 76-Jährige schwimmt dort seit sieben Jahren regelmäßig jeden Morgen. „Kürzlich bin ich bei 17,4 Grad rein und bei 18,4 Grad wieder raus.“

17,8 Grad Wassertemperatur – da will Heinrich Lange (76) spaßeshalber ein bisschen mit seinem Tauchsieder nachhelfen. Quelle: Privat

Stadt will Beheizung angehen

Das liege vielleicht an dem Tauchsieder, den ihr Mitschwimmer Heinrich Lange spaßeshalber mitgebracht habe, sagte die Sehnderin scherzhaft. Wer nichts mitgebracht, sondern etwas verloren oder vergessen hat, kann Fundstücke noch bis zur Schließung am Sonnabend um 18 Uhr abholen oder sich unter Telefon (05138) 616900 erkundigen.

Unabhängig von der Pandemie bleibe es weiterhin das Ziel der Stadt, das Waldbad zu beheizen, sagte Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD). Ende des Monats werde die Verwaltung einen entsprechenden Vorschlag auf den Tisch legen. „Dann müssen wir entscheiden, ob wir das wollen.“ Die Überlegungen gingen hin zu einem Blockheizkraftwerk, das im Sommer das Waldbad und im Winter den Hort der Astrid-Lindgren-Schule beheizen könnte.

Einen entsprechenden Vorschlag hatte die SPD-Ratsfraktion schon vor vier Jahren ins Spiel gebracht, damals noch unter dem Vorsitz von Kruse. Dies sei eventuell auch mit einem mobilen, mit Erdgas betriebenen Blockheizkraftwerk möglich, das man zwischen den beiden Standorten hin und her fahren könnte. Denn ein Erdgasanschluss fehle im Waldbad noch.

Fernwärme ist zu teuer

Die Versorgung mit einer Fernwärmeleitung von der Biogasanlage am Schnedebruch in Köthenwald, wie sie die CDU/FDP-Gruppe vor mehr als drei Jahren vorgeschlagen hatte, sei dagegen „wirtschaftlich nicht darstellbar“, sagte Kruse. Heißt: Diese Option wäre zu teuer. Die Entfernung betrage 2,3 Kilometer, hatte die Gruppe berechnet und dafür Kosten von 230.000 Euro genannt. Diese könnten aber größtenteils mit Fördermitteln abgedeckt werden, hieß es. Diese Pläne sowie der Vorschlag mit einem Blockheizkraftwerk waren aber nicht weiterverfolgt worden.

Die Diskussion um eine Beheizung des Waldbads zieht sich bereits seit Jahren hin – vor allem nach der aufwendigen Sanierung mit Umbau für 1,6 Millionen Euro in den Jahren 2009/2010. Mit einer Heizung soll das Bad wetterunabhängiger und intensiver genutzt werden können.

Bürgermeister Olaf Kruse (von links) und der Waldbadfreunde-Vorsitzende Wolfgang Toboldt überreichen Betriebsleiter Frank Marutschke zwei Volleyballnetze und zwei Bälle. Quelle: Privat

Neue Netze und Bälle für Beachvolleyball Auch die Saison auf der Beachvolleyballanlage geht am Wochenende zu Ende. Doch für nächstes Jahr ist der Verein Waldbadfreunde Sehnde schon gut gerüstet. Er hat Betriebsleiter Frank Marutschke jetzt zwei neue Volleyballnetze als Ersatz für die schon arg beschädigten sowie zwei Bälle gespendet. Zunächst sei nur ein neues Netz vorgesehen gewesen, sagt der Vorsitzende Wolfgang Toboldt. Dann habe Bürgermeister Olaf Kruse erfahren, dass beide Netze defekt seien und mit einer Spende aus seiner Privatschatulle den Kauf eines zweiten ermöglicht. Die Waldbadfreunde haben die Beachvolleyballanlage vor vier Jahren finanziert. Doch auch in andere Anlagen hat der Verein investiert, insgesamt rund 13.000 Euro. Dazu gehören etwa drei fest installierte Sonnenliegen für das Sonnendeck, zwei Picknicktische mit Sitzbänken, ein Wipptier als Spielgerät für kleine Kinder sowie ein Spielgerät für etwas ältere. Abhängig von den finanziellen Möglichkeiten des Vereins seien auch im nächsten Jahr Spenden geplant, kündigt Toboldt an. Der Förderverein hat derzeit rund 130 Mitglieder, davon etwa 85 im Familienverbund. Er finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, Überschüssen bei Veranstaltungen, Yoga- und Aquafitnesskursen sowie manchmal durch Spenden.

