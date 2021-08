Sehnde

In der Nacht zu Sonnabend ist ein unbekannter Täter in das Kassenhäuschen des Waldbads eingebrochen. Nach Darstellung der Polizei kletterte der Unbekannte offenbar zunächst über das verschlossene Eingangstor des Geländes, hebelte dann ein Fenster am Kassenraum auf und stieg in das Gebäude. Drinnen hebelte er einen Tresor auf.

All das geschah völlig unbemerkt. Die Folgen des Einbruchs entdeckten die Mitarbeiter des Waldbads erst am Sonnabend gegen 7.45 Uhr. Wie viel Geld der Einbrecher stehlen konnte, ist noch unklar. Auch über die Höhe des Schadens an dem Fenster gibt es keine Angaben. Das Kommissariat in Lehrte hofft aber auf Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270.

Von Achim Gückel