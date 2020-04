Wahlvorschläge für Seniorenbeirat noch bis zum 15. Mai möglich

Sehnde

In Sehnde wird im Juli ein neuer Seniorenbeirat gewählt. Es ist inzwischen der dritte, seit das Gremium eingerichtet wurde. Die Kandidatur dafür läuft noch bis zum 15. Mai, 13 Uhr. Wahlberechtigt sind alle, die das Wahlrecht zum Rat der Stadt Sehnde besitzen und in diesem Jahr mindestens das 60. Lebensjahr vollenden.

Wahlvorschläge werden bis dahin auf der städtischen Homepage unter sehnde.de/familie-leben/seniorenbeirat/ entgegengenommen. Die Wahl wird ausschließlich als Briefwahl in der Zeit vom 15. Juni bis 6. Juli organisiert. Alle Wahlberechtigten erhalten frühzeitig ihre Wahlunterlagen zugestellt, versichert die Stadt.

Kandidaten brauchen zehn Unterstützer

Wer sich für die Belange von Senioren einsetzen will, muss ein Formblatt mit zehn Unterstützungsunterschriften einreichen. Die fünf Mitglieder des Seniorenbeirates werden für fünf Jahre gewählt. Sie vertreten die Interessen älterer Menschen, fördern die sozialen und kulturellen Anliegen und sind Ansprechpartner für Bürger und die in der Seniorenarbeit tätigen Verbände und Vereine. Zudem soll der Beirat die Zusammenarbeit mit den Trägern von Senioreneinrichtungen im gesamten Bereich der Altenhilfe pflegen. Dazu berät und unterstützt er in allen seniorenrelevanten Angelegenheiten und arbeitet mit der Verwaltung und dem Rat zusammen.

Wer Interesse hat, beim Seniorenbeirat mitzuarbeiten oder eine Person kennt, die sich engagieren möchte, kann einen Wahlvorschlag noch bis zum 15. Mai bei der Stadt Sehnde, Wahlamt, Zimmer 117, Nordstraße 21, 31319 Sehnde, einreichen. Weitere Fragen beantworten die Ehrenamtskoordination Anja Hettling unter Telefon (05138) 707291 sowie nach einer E-Mail an anja.hettling@ sehnde.de sowie die stellvertretende Wahlleiterin Bianca Frey unter Telefon (05138) 707201 sowie nach einer E-Mail an bianca.frey@ sehnde.de.

Von Oliver Kühn