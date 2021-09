Sehnde

Die Stadt nimmt zum zweiten Mal an der Europäischen Mobilitätswoche teil – und zwar mit einem großen Aktionstag zum Thema Fahrradfahren. Termin dafür ist am Sonnabend, 18. September, von 11 bis 15 Uhr rund um das Rathaus und den Karl-Backhaus-Ring. „Aktiv, gesund und sicher unterwegs“ lautet das diesjährige Motto der Mobilitätswoche, einer Kampagne der Europäischen Kommission. Diese bietet seit dem Jahr 2002 Kommunen in ganz Europa die Möglichkeit, ihren Bürgerinnen und Bürgern die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näherzubringen. Das passt, denn die Stadt plant bereits eine Fahrradstraße durch die Innenstadt.

Auf dem großen Parkplatz am Rathaus und in einem Teilbereich des Karl-Backhaus-Rings werden dabei Aktionen für alle Generationen angeboten. So gibt es etwa eine Fahrradcodierung, für die der Kaufbeleg und der Personalausweis mitgebracht werden müssen. Für Kinder ab sechs Jahren wird ein Fahrradparcours aufgebaut – Fahrrad und Helm müssen Teilnehmer dabei haben. „Das ist gerade für die neuen Grundschüler interessant“, findet Bürgermeister Olaf Kruse.

Weiterhin ist die Fahrradwerkstatt des Vereins Flüchtlingshilfe Sehnde geöffnet, und es präsentieren sich örtliche Fahrradhändler. Die Aktionen werden vom Bündnis für Familie Sehnde, dem Seniorenbeirat sowie den Sicherheitsberatern unterstützt.

Forschungsstation kommt

Darüber hinaus gibt es noch ein Quiz für Kinder, Besucher können mit Pedalos fahren, ein Lastenrad und einen E-Scooter testen. Mobilitätseingeschränkte und Schulkinder können sich über das Angebot „Üstra/Mobil im Leben“ informieren. Außer diesen Angeboten zum Thema nachhaltige Mobilität gibt es noch ein weiteres Bonbon: Die Hörregion Hannover und das Mobilnetzwerk Hannover werden mit ihrer Forschungsstation „Mobilität der Zukunft“ vor Ort sein. Die Aktionen dabei reichen von Erlebnis-, Spiel- und Mitmach-Aktionen über Vorträge und Hörtests bis hin zum Verkehr.

Im vergangenen Jahr hatte sich die Stadt erstmals mit einem sogenannten Park(ing) Day an der Europäischen Mobilitätswoche beteiligt. Man wolle damit für den Fahrradverkehr werben, hatte Kruse die Teilnahme begründet. In Sehnde tut sich da auch gerade etwas: Die Stadt will eine Fahrradstraße einrichten und als eines der ersten Projekte aus dem Verkehrsentwicklungsplan (VEP) umsetzen. Die Strecke soll von der Einmündung Am Nordfelde über den Zuckerfabriksweg, die Breite Straße und die Friedrich-Ebert-Straße bis zum Mittellandkanal führen.

Bei dem Aktionstag gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.umweltbundesamt.de/europaeische-mobilitaetswoche.

Von Oliver Kühn