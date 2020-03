Verzögert sich die Sanierung der Turnhalle in Dolgen erneut?

Dolgen

Die Turnhalle in Dolgen ist eine Ruine. Im Eingangsbereich liegen Wände nach einem Wasserschaden im vergangenen Jahr unverputzt, es riecht unangenehm muffig. Von den ehemals vier Toiletten funktionieren nur noch drei, und die Duschen sind ebenfalls defekt und unbenutzbar. Auch die Heizung funktioniert nicht immer.

„Das kann man mittlerweile keinem Sportler mehr zumuten“, sagt Hans-Ludwig Schmahlstieg, Vorsitzender des TSV Germania Haimar-Dolgen. „Und es wird immer schlimmer.“ Die Mitgliederversammlung findet deshalb im benachbarten Schützenheim statt. „Da kann man sich wenigstens auf die Heizung verlassen, und es gibt ordentliche Toiletten“, sagt Schmahlstieg. Er hat die Projektverantwortlichen bei der Infrastruktur Sehnde zur Versammlung am Freitag eingeladen, sie sollten über den aktuellen Planungsstand berichten. Bis jetzt hat er keine Antwort bekommen. Bei der Infrastruktur sagte man ihm, die Stadt sei zuständig. Dort wiederum heißt es, man habe keine Einladung bekommen.

Vereinschef befürchtet weitere Verschiebung

„So kann man miteinander nicht umgehen“, findet Schmahlstieg. Er ist mittlerweile sauer über das Vorgehen der Stadt. Die Arbeiten an der Halle würden seit Jahren immer wieder verschoben. Erstmalig sei eine Sanierung des Sanitärbereichs im Jahr 2007 im Gespräch gewesen, erinnert er sich. Ein Konzept dafür wurde erst vier Jahre später im Jahr 2011 vorgelegt und darin die Arbeiten in Dolgen für 2015 eingeplant. Seitdem wartet der 350 Mitglieder starke Verein darauf, dass etwas passiert. Noch im vergangenen Jahr hieß es, dass die Arbeiten in diesem Frühjahr starten. Geld dafür – rund 200.000 Euro – sind längst in den Sehnder Haushalt eingestellt.

„Im Januar hat sich nun wieder ein Architekt die Halle angeschaut und einen weit größeren Sanierungsbedarf festgestellt“, sagt Schmahlstieg. Neben dem maroden Sanitärbereich muss auch die Elektrik neu gemacht und die Halle hinsichtlich Brandschutz nachgerüstet werden. Projektverantwortlich ist seit Ende 2019 nicht mehr die Stadt Sehnde selbst sondern ihre Tochterfirma, die Infrastrukturgesellschaft Sehnde. „Damit verschiebt sich alles wieder, weil ja ganz von vorn geplant werden muss“, kritisiert Schmahlstieg. Er befürchtet zudem, dass die Kosten um ein Vielfaches steigen.

Bürgermeister will Projekt zügig abwickeln

Bürgermeister Olaf Kruse, der seit wenigen Monaten im Amt ist, kann den Ärger des Vereinsvorsitzenden verstehen: „Es gibt da einige Altlasten. Ich bin sehr darum bemüht, da schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen.“ Er bittet den Verein jetzt um Geduld. „Die Fachleute sind derzeit dabei, das Ausmaß der Sanierung und die Kosten dafür zu ermitteln.“ Auf der jetzt anstehenden Mitgliederversammlung könne man dazu noch gar nichts Konkretes berichten.

Kruse rechnet mit zeitnahen Angaben dazu und will danach Verein und Politik informieren und an einen Tisch holen. „Wir wollen hier aber auch keine Schnellschüsse“, betont Kruse. Die Verlagerung der Verantwortung zur Infrastrukturgesellschaft ist aus seiner Sicht ein großer Vorteil für alle: „Das gibt uns mehr Möglichkeiten, das Projekt schneller abzuwickeln.“ Die Arbeiten an der Sporthalle sollen noch in diesem Jahr beginnen. Kruse: „Mein Anspruch ist es, das Ganze im März auf die Schiene zu bringen.“

Zur Galerie In der Turnhalle in Dolgen herrscht ein großer Sanierungsstau. Die Schäden sind groß. Nach Arbeiten an der Elektrik in den vergangenen Monaten ist die Turnhalle aber dennoch weiter für die Nutzung freigegeben.

Die Mitgliederversammlung des TSV Germania Haimar-Dolgen findet am Freitag, 6. März, um 19.30 Uhr im Schützenhaus Dolgen an der Ost-West-Straße statt.

