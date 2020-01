Ilten

Schlimmes Erlebnis für eine 72-Jährige. Als die Frau am Dienstagnachmittag an der Bushaltestelle An der Schaftrift stand, bedrängten sie plötzlich zwei Männer. Einer davon versuchte, der Rentnerin die Handtasche zu entreißen. Dank einer couragierten Zeugin ließ der Abgreifer von der Frau ab. Die Polizei konnte beide Täter festnehmen.

Der Vorfall spielte sich gegen 17.15 Uhr ab. Nach Darstellung der Polizei traten die beiden 29 und 30 Jahre alten Männer plötzlich an die 72-Jährige heran und bedrängten sie. Dann versuchte der Ältere der beiden, der merklich alkoholisiert war, seinem Opfer die Tasche wegzunehmen. Die Frau hielt die Tasche jedoch fest, wurde zu Boden gedrückt und erlitt dabei einen Bluterguss an einem Unterarm.

Haupttäter hat 1,87 Promille Alkohol im Blut

In diesem Moment griff die Zeugin ein, schubste den 30-Jährigen weg und setzte einen Notruf bei der Polizei ab. Die beiden Männer dachten jedoch nicht an Flucht, die Streifenbeamten konnten sie noch am Tatort antreffen und festnehmen. Für den 30-jährigen Haupttäter ermittelten sie einen Promillewert von 1,87, der 29-Jährige war nicht alkoholisiert.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die zwei Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Beide seien zwar schon wegen anderer Delikte in Konflikt mit dem Gesetz gekommen, haben jedoch einen festen Wohnsitz, und es bestehe keine Fluchtgefahr, heißt es.

Von Achim Gückel