Sehnde

Bei einem Verkehrsunfall in Sehnde ist eine 42 Jahre alte Autofahrerin am Sonnabendnachmittag verletzt worden. Sie wollte gegen 16 Uhr mit ihrem Peugeot das Tankstellengelände an der Peiner Straße (B 65) verlassen und nach links auf die Ortsdurchfahrt abbiegen – dabei übersah sie aber einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Corsa. Dessen 20-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und prallte mit dem Peugeot zusammen. Dabei erlitt die 42-Jährige leichte Verletzungen, sie klagte über Schmerzen in der Schulter, zudem besteht nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte der Verdacht auf ein Halswirbelsäulensyndrom. Die Sehnderin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf rund 2500 Euro.

Von Oliver Kühn