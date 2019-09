Das sind die Highlights bei der VW-Käfer-Ausstellung in Rethmar

Rethmar

Wer am Sonntagnachmittag auf dem Gutshof Rethmar zu Gast gewesen ist, dürfte den Eindruck gehabt haben, dass dort ein Oldtimertreffen über die Bühne ging: Am Nachmittag rollten dort vor allem etliche VW-Käfer an. Die Besitzer, darunter Mitglieder des Käferclubs Celle, stellten ihre schmucken Schätzchen in Reih und Glied vor dem Regional-Museum ab. Gekommen waren sie auf Einaldung von Museumschef Erhard Niemann, denn der eröffnete auf dem Gutshof am Sonntag eine neue Sonderausstellung rund um den VW Käfer.

Herzstück der Schau ist ein sogenannter Brezelkäfer aus dem Jahr 1949, der mit seiner zweigeteilten Heckscheibe an eine Brezel erinnert. Zur Verfügung gestellt hat das Auto Käfer-Sammler Christian Grundmann aus Hessisch Oldendorf. Der Dachdeckermeister hat den Brezlekäfer mit der perlgrauen Lackieurung vor etlichen Jahren erworben und aufwändig restauriert. Zu seiner Oldtimer-Sammlung gehören rund 80 historische Autos. Viele von ihnen hat der 47-Jährige auch schon bei Oldtimer-Treffen gezeigt oder Sendern für Fernsehproduktionen zur verfügung gestellt. „Das Sammeln und Reparieren ist für mich reiner Spaß und pure Entspannung“, berichtete Grundmann bei der Ausstellungseröffnung.

Zur Galerie Auf dem Gutshof und im Regional-Museum dreht sich alles um den VW Käfer.

Brezelkäfer kommt per Anhänger aus Hessisch Oldendorf

Zum Gutshof Rethmar ist der Käfer-Fan mit seiner Familie allerdings nicht im Brezelkäfer angereist, sondern im VW-Campingbus, Baujahr 1968. Jüngst ist er damit beim Woddstock-Revival Festival in Bückeburg gewesen. Grundmanns Brezelkäfer ist derweil auf einem Anhänger nach Rethmar gekommen, Niemann hat das Auto damit persönlich aus Hessisch Oldendorf abgeholt. Den Käfer im Dunkeln rückwärts durch die Tür ins Museum zu bekommen sei Maßarbeit gewesen. „Es waren links und rechts nur wenige Zentimeter Platz, da bin ich absolut an meine Belastungsgrenze gekommen“, berichtete Niemann bei der Ausstellungseröffnung.

Wissenswertes über die Entwicklung und Geschichte der VW Käfer erfuhren die Besucher dort von Eckberth von Witzleben, der bei VW Wolfsburg für die Öffentlichkeitsarbiet zuständig ist. In Rethmar hielt er die Eröffnungsrede. Von Witzleben nannte den VW Käfer „die technische Innovation aus den Dreißerjahren des vergangenen Jahrhunderts“. Kein Auto habe seinerzeit eine längere Erprobungsphase durchlaufen. „Weil damals kaum jemand einen Führerschein hatte, wurden für die Probefahrten Soldaten abgestellt“, erklärte von Witzleben in seiner Rede

Die Käfer stehen in Reih und Glied vor dem Museum. Quelle: Katja Eggers

Radios und Fernseher aus der Wirtschaftswunderzeit

Erfolge habe das Auto gefeiert, weil es stabil, zuverlässig und erschwinglich gewesen sei „Die ersten Käfer kosteten 990 Reichsmark und später 4500 DM“ berichtete der VW-Experte. Er vermutete, dass sich viele Ausstelungsbesucher auch noch an die markanten Werbeslogans erinnerten. Aus der Ära der Sechzigerjahre sei etwa der Spruch „ VW Käfer, er läuft und läuft und läuft“ bekannt, der auch der Sonderausstelung im Regionalmuseum Rethmar ihren Namen gegeben hat.

Rund um den Brezelkäfer sind dort zudem noch bis zum 22. Dezember zahlreiche Exponate aus der Wirtschaftswunderzeit zu bewundern. Sie stammen von Frank Reuters, der die Ausstellungs ins Leben gerufen und dafür unter anderem historische Radios, Fernseher und VW-Werbeplakate zur Verfügung gestellt hat. Reuters gehört seit 18 Jahren zum Museumsverein. Zur Ausstellung kam er mit einem Auto aus dem Jahr 1985 – es war natürlich ein VW Käfer.

Von Katja Eggers