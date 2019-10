Unfallflucht nach Crash auf Aldi-Parkplatz

Sehnde

Rund 1000 Euro Schaden sind am Sonnabend in der Zeit von 12 bis 13 Uhr bei eine Unfall auf dem Parkplatz des Aldi-Markts an der Bachstraße entstanden. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden und fuhr davon. Die Polizei hofft jetzt darauf, dass Zeugen die Karambolage beobachtet haben und Näheres zur Unfallflucht sagen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Crash vermutlich beim Ein- oder Ausparken passiert. Der Citroën einer 72-jährigen Sehnderin stand in zweiter Reihe. Den Schaden trug der Wagen am vorderen rechten Kotflügel davon. Das Kommissariat in lehrte ist unter Telefon (05132) 8270 zu erreichen.

Von Achim Gückel