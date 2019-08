Ilten

Schaden an einer Straßenlaterne und Beulen in einem VW-Transporter sowie einem Porsche Boxster: Das ist das Resultat eines Unfalls an der Rudolf-Wahrendorff-Straße, der sich am Mittwochvormittag in zwei Teilen abspielte. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 20-Jähriger zunächst beim Zurücksetzen gegen den stehenden Porsche. Während der junge Mann wieder ein paar Meter nach vorn fuhr, stieg die 54-Jährige Fahrerin des Sportwagens aus. Dabei ließ sie jedoch den Schalthebel des Automatikfahrzeuges auf „D“ stehen. Dadurch rollte der Porsche plötzlich los und stieß gegen den Laternenmast.

Von Achim Gückel