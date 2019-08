Evern

In der scharfen Linkskurve am östlichen Ortseingang von Evern ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein 23-Jähriger leicht verletzt.

An einem zehn Jahre alten Dacia entstand Totalschaden. Nach Angaben der Polizei hatte die 18-jährige Fahrerin des Wagens. die aus Richtung Haimar kam, in der Kurve die Gewalt über ihren Wagen verloren. Grund dafür war vermutlich überhöhte Geschwindigkeit. Die Fahranfängerin kam mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, das Auto rutschte in den Straßengraben und wurde dabei erheblich beschädigt.

Der junge Mann auf dem Beifahrersitz erlitt leichte Verletzungen. Er sowie die Fahrerin wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Von Achim Gückel