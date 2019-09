Sehnde

Das hätte sehr gefährlich werden können: Am Donnerstagnachmittag hat ein bislang Unbekannter in Sehnde vom Fußweg aus einen Stein auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen. Die 27 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt, an der Fahrerseite entstand geringer Sachschaden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte um kurz nach 14 Uhr an der Iltener Straße (B 65) in Höhe der Kooperativen Gesamtschule ( KGS). Dort gibt es eine große Bushaltestelle. Der Stein sei aus einer Gruppe heraus geworfen worden, teilen die Ermittler mit. Die Polizei hofft auf Zeugen, die sich unter Telefon (05132) 8270 mit der Wache in Verbindung setzen können.

Von Oliver Kühn