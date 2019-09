Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet unerkannt

Sehnde

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Autofahrer ein Fahrzeug beschädigt und danach Fahrerflucht begangen. Am Sonnabend zwischen 14 und 18 Uhr hatte eine 53-jähriger Sehnderin nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte ihren Opel Corsa auf dem Schotterparkplatz neben der Sporthalle an der Feldstraße abgestellt. Als sie zurückkam, wies ihr Wagen sowohl an der Fahrertür als auch an der Hecktür deutliche Kratzer auf. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 2000 Euro. Die Ermittler hoffen auf mögliche Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache melden können.

Von Oliver Kühn