Ilten

Im vergangenen Jahr stand die Entscheidung an, ob ein kleines Pflanzbeet vor der Wilhelm-Raabe-Schule an der Glückauf Straße in Ilten neu gestaltet oder die Fläche gepflastert werden soll. Die Stadt hatte sich schließlich für das Grün entschieden – doch inzwischen ist das Beet wiederholt zerstört worden. „Sowas geht gar nicht“, ärgert sich Bürgermeister Olaf Kruse. „So wird Eigentum der Sehnder Bürger zerstört und die Natur geschädigt.“

Erst am 18. Dezember hatte die Stadt das Beet mit Liguster bepflanzt. Doch bereits am selben Nachmittag hatte jemand eine Pflanze herausgerissen und in den Mülleimer daneben geworfen. Der Hausmeister der Schule hatte dies zufällig bemerkt und den Setzling gleich wieder neu eingepflanzt. Doch schon am 29. Dezember waren erneut und diesmal gleich drei Pflanzen herausgerissen worden.

Stadt hofft auf Hinweise

Darüber hinaus war ein Holzbalken der Umrandung mutwillig zerbrochen worden. Der städtische Baubetriebshof hatte das dann umgehend repariert. Er wolle nicht zur Denunziation aufrufen, versichert Kruse. Doch wäre die Stadt für Hinweise auf den Verursacher dankbar. „Wir würden den- oder diejenige gerne mal danach fragen.“

Vermüllung und Vandalismus sind zunehmende Probleme in der Stadt. Schon vor zwei Jahren klagte der Baubetriebshof über steigende Mengen, welche die Mitarbeiter regelmäßig im Stadtgebiet finden und einsammeln müssen. 2019 waren es rund 32 Tonnen illegal entsorgter Müll. Im vergangenen November hatte der Verwaltungschef sich von der Zerstörungswut und der Rücksichtslosigkeit, mit der teils privater Müll entsorgt wird, genervt gezeigt. Denn die Entsorgung ist personalintensiv und muss mit öffentlichen Mitteln bewerkstelligt werden – und wird damit auf von denen getragen, die sich vorschriftsmäßig verhalten und ihren Müll ordnungsgemäß entsorgen oder auf der Deponie am Borsigring abgeben.

So war Mitte Dezember am Lehrter Holz rund ein Zentner Fleischreste an den Waldrand gekippt worden – nicht nur unappetitlich, sondern auch gefährlich für Tiere. Denn der Feldweg ist etwa bei Hundehaltern als Gassiweg beliebt. Anfang Januar hatten der Forstwart und Bilms Ortsbürgermeister Bernd Ostermeyer drei volle und unverschlossene Fässer mit Altöl in der Feldmark entdeckt, die Umweltsünder dort abgestellt hatten.

Verunreinigungen und Zerstörungen können über die Bürgertipps auf der städtischen Homepage sehnde.de gemeldet werden. Mit dem Einlesen des QR-Codes können Meldungen auch von unterwegs an die Stadtverwaltung weitergegeben werden.

Von Oliver Kühn