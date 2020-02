Unbekannte zerstechen Reifen von zwei Alfa Romeo in Ilten

Ilten

Eine böse Überraschung erlebten Alfa-Romeo-Fahrer am Freitagmorgen in Sehnde-Ilten: An gleich zwei Fahrzeugen hatten unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen mit einem spitzen Gegenstand die Reifen zerstochen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 200 Euro.

Die betroffenen Autos parkten an der Straße Im Buschfeld. An beiden Fahrzeugen war je ein Reifen auf der Fahrerseite zerstochen worden. Die Halter entdeckten den Schaden am Freitag gegen 7.30 Uhr.

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05132) 8270 im Polizeikommissariat an der Osterstraße melden.

Von Patricia Oswald-Kipper