Sehnde

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr ist im Sehnder Stadtgebiet ein Sattelzug Ziel von Dieben worden – diesmal ist in der Nacht zum Sonnabend sogar die komplette Zugmaschine samt Sattelauflieger und einem darauf befindlichen Gabelstapler gestohlen worden. Der Lastwagen war nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte auf einem frei zugänglichen Lkw-Parkplatz im Gewerbegebiet am Borsigring abgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Sonnabendmorgen, 8 Uhr. Bei der Zugmaschine handelt es sich um einen schwarzen Volvo VTA3T und einen Sattelauflieger mit schwarzem Planenverdeck sowie roter und weißer Aufschrift. Den Schaden schätzen die Ermittler auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Reifengroßhändler zweimal betroffen

Im April und August hatten Diebe ebenfalls fette Beute in Sehnde gemacht. Dabei waren zwar lediglich die Sattelauflieger ohne Zugmaschine gestohlen worden, der Schaden ging aber auch dort in die Zehntausende. Betroffen war in beiden Fällen ein Reifengroßhändler an der Hannoverschen Straße in Höver. Im August hatten die Täter Reifen im Wert von 55.000 Euro gestohlen. Den leeren Auflieger fand man später auf dem Gelände eines Mischwerks im Landkreis Peine unweit der Autobahn 2. Im April waren die Diebe mit dem gestohlenen Auflieger nur bis zum Autobahnrastplatz Röhrse ( Landkreis Peine) gefahren und hatten ihn dort ausgeräumt. Der Schaden damals betrug 75.000 Euro.

Die Polizei hofft im aktuellen Fall nun auf mögliche Zeugen, die sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Wache melden können.

Von Oliver Kühn