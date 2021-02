Sehnde: Unbekannte scheitern bei Aufbruch von Fahrkartenautomat

Sehnde

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zum Montag versucht, den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn am Bahnhof in Sehnde aufzubrechen. Der Versuch misslang zwar, dabei entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro, wie die Bundespolizeiinspektion Hannover am Dienstag mitteilte. Der oder die Täter haben demnach versucht, mit Gewalt die Front im Bereich des Ausgabeschachts aufzuhebeln. Dabei sei der Automat am Gleis 1 erheblich beschädigt worden. Für Bahnreisende ist das misslich: Das Gerät ist derzeit außer Betrieb, Fahrkarten können dort nicht gezogen werden.

Täter wurde vielleicht gestört

Weshalb der Versuch misslang, kann Bundespolizeisprecher Martin Ackert nur vermuten: „Eventuell wurde der Täter bei der Ausführung gestört.“ Man habe an der Front Hebelspuren, mehrere beschädigte Stellen und auch Hinweise gefunden, dass dort jemand mit Feuer hantiert hat. „Auf den ersten Blick scheint das Vorgehen ziemlich dilettantisch gewesen zu sein.“ Das und der Umstand, dass der versuchte Aufbruch der einzige in dieser Nacht war, spreche gegen eine organisierte Diebesbande. Aber auch purer Vandalismus sei denkbar. Tatwerkzeuge habe man nicht gefunden.

Die Fronttür sei stark beschädigt und müsse nun ersetzt werden, sagt eine Bahnsprecherin: „Wir werden alles schnellstmöglich ersetzen und reparieren.“ Das werde jedoch einige Tage dauern. Glücklicherweise seien das Innenleben und die Elektronik nicht beschädigt. Wer nun Karten im Zug lösen wolle, sollte auf die Zugbegleiter zugehen, diese seien informiert.

Vor zwei Jahren zweimal gesprengt

Insgesamt sei es in Sachen Aufsprengen und Aufhebeln von Fahrkartenautomaten in letzter Zeit aber ruhiger geworden, sagt Ackert. Noch vor zwei Jahren hatten teils bundesweit operierende Banden zahlreiche Automaten in der Region Hannover attackiert und gesprengt – in Sehnde gleich zweimal. Am zweiten Weihnachtstag 2018 wurde der einzige Automat zerstört, nur drei Monate später auch der neue. Nur zwei Tage später wurde unweit davon der Zigarettenautomat vor der Schützengesellschaft Sehnde gesprengt.

Im März vor zwei Jahren schnappte die Polizei schließlich vier Männer im Alter zwischen 21 und 34 Jahren und durchsuchte dabei auch Wohnungen in Sehnde, Lehrte und Burgdorf. Das Quartett hatte unter anderem mit sogenannten Polen-Böllern einen Schaden von rund 300.000 Euro angerichtet.

Die Bundespolizei hofft nun auf mögliche Zeugen, die sich dort unter Telefon (05 11) 30 36 50 melden können.

Von Oliver Kühn