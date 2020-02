Umweltminister Olaf Lies lobt Klimaschutz bei Zementwerk Holcim in Höver

Höver

Nachhaltigkeit und Klimawandel spielen derzeit auch in Zementwerken eine große Rolle. Wie der Baustoffhersteller Holcim in Höver ganz konkret mit diesen Herausforderungen umgeht, hat sich Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies am Freitag bei einer Werksführung angeschaut. Bei seinem Rundgang mit Schutzweste und Sicherheitshelm wurde er von der SPD-Landtagsabgeordneten Silke Lesemann, Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse und Hövers Ortsbürgermeister Christoph Schemschat begleitet.

Weniger CO2 bei Produktion und Produkten

Lies war zum ersten Mal in einem Zementwerk zu Gast und zeigte sich sichtlich beeindruckt. Holcim vereine für ihn die Themen Umweltschutz, Bauen und Klimaschutz unter einem Dach, sagte der Umweltminister. Besonders angetan zeigte er sich von den Möglichkeiten, Kohlendioxid zu reduzieren.

Dies funktioniert bei Holcim zum einen über die Produktion und zum anderen über die Produkte selbst. So werden Produktionsprozesse verbessert, Rezepturen angepasst und verstärkt alternative Energien eingesetzt. Laut Werksleiter Erik Jantzen wurden im vergangenen Jahr mehr als 90 Prozent des Holcim-Betons mit CO2-reduzierten Zementen produziert.

Thorsten Hahn, Vorsitzender der Geschäftsführung Holcim Deutschland, betonte, dass zudem alternative Brennstoffe weiter optimiert und damit der Einsatz von Brennstoffen wie Braun- und Steinkohle deutlich reduziert werden sollen.

Klimawandel als Chance für Veränderung

„Ohne Zement wird es auch künftig nicht gehen“, sagte Lies. Er lobte, dass Holcim den Klimawandel nicht als Gefahr, sondern als Chance zur Veränderung nutze und in innovative und moderne Techniken investiere. „Beim Klimawandel müssen wir aber auch die Gesellschaft mitnehmen“, betonte Lies. Transparenz sei daher wichtig. Kruse erklärte, dass die Transparenz von Holcim bis in die Gremien reiche, etwa wenn das Unternehmen seinen Umweltbericht im Ortsrat vorstelle. „Die Bürger haben so die Möglichkeit, sich zu informieren“, sagte Kruse.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers