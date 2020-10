Dolgen

Im kommenden Jahr soll die marode Turnhalle in Dolgen den lang ersehnten knapp 70 Quadratmeter großen Anbau erhalten – mit Umkleiden und Sanitäranlagen für die Sportler. Gleichzeitig wird der Bereich, in dem sich aktuell die Sanitäranlagen und die Umkleiden befinden, umgebaut – dort soll ein Versammlungsraum eingerichtet werden.

Rund 330.000 Euro plant die Infrastrukturgesellschaft Sehnde, eine 100-prozentige Tochter der Stadt Sehnde, für das Bauvorhaben an der Ost-West-Straße. Laut Daniel Korf, technischer Leiter bei der Infrastrukturgesellschaft Sehnde, will sich der Verein TSV Germania Haimar-Dolgen an den Arbeiten beteiligen und nach einer Entkernung den vorderen Teil der bestehenden Halle ausbauen.

Gutachten soll klären, wie teuer die Sanierung der Elektrik wird

Dem Ortsrat gehen die Pläne jedoch nicht weit genug. Die Politiker fordern, dass im Zuge der Bauarbeiten auch gleich die marode Elektrik in der Turnhalle erneuert wird. Sie sei nicht auf dem neuesten Stand, sagt Ortsbürgermeister Konrad Haarstrich. „Das ist längst überfällig und sollte gleich mitgemacht werden.“ Dabei müssten die elektrischen Leitungen durch neue ersetzt werden.

Es sei wichtig, die Halle auf den neuesten Stand zu bringen. Denn diese werde nicht nur von dem 350 Mitglieder starken TSV Germania Haimar-Dolgen genutzt – sondern auch vom Dorfkindergarten, so Haarstrich.

Die Turnhalle in Dolgen ist seit Jahren marode. Die Sanierung wurde jahrelang verschoben. Ein Anbau soll nun hinter dem Gebäude in Richtung Sportplatz entstehen. Quelle: Patricia Oswald-Kipper (Archiv)

Ein Gutachter prüfe derzeit den Umfang der Arbeiten in der Halle, bestätigt Korf. Er rechnet mit der Übersicht in den nächsten Wochen. Erst dann kann der Umfang der Arbeiten auch beziffert werden. Ortsbürgermeister Haarstrich geht jedoch aktuell nicht davon aus, dass die Erneuerung der elektrischen Leitungen in der Turnhalle die Gesamtbaukosten von 330.000 Euro übersteigen.

Baustart für Anfang nächsten Jahres geplant

Der Verein TSV Germania Haimar-Dolgen hatte im Frühjahr Alarm geschlagen und auf eine Sanierung der Halle gedrungen. Nach einem Wasserschaden im vergangenen Jahr liegen im Eingangsbereich Wände unverputzt. Der Sanitärtrakt ist marode. Von vier Toiletten funktionieren nur drei. Auch die Heizung in der Halle funktioniert nur unzuverlässig.

Bürgermeister Olaf Kruse hatte dem Verein Anfang dieses Jahres zugesagt, das Projekt zügig abzuwickeln. Durch die Corona-Pandemie hat sich das Vorhaben verschoben. Sobald das Brandschutzkonzept für die Halle vorliege, werde der Bauantrag gestellt, versichert Korf. Er rechnet damit in der nächsten Woche. Baustart soll dann spätestens Anfang 2021 sein. Laut Korf wird der Anbau an die Halle rund ein halbes Jahr dauern.

Von Patricia Oswald-Kipper