Waldbadfreunde bieten wieder Yoga und Aquafitness an

Viele Vereine haben ihre geplanten Aktionen schon abgesagt, doch die Waldbadfreunde Sehnde wollen ihre trotz der Corona-Pandemie nicht ausfallen lassen. So sind ein Kurs in Aquafitness sowie Yoga-Übungsstunden geplant, wie der Vereinsvorsitzende Wolfgang Toboldt mitteilt. Für Yoga ist eine Anmeldung erforderlich, für Aquafitness nicht.

Der Yoga-Kurs beginnt am Sonntag, 21. Juni, um 10.30 Uhr und dauert jeweils eine Stunde. Er findet bis auf Weiteres immer am Sonntagvormittag statt und wird von einer erfahrenen Übungsleiterin auf der Sportwiese des Waldbades angeboten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Kosten betragen fünf Euro pro Person und Termin. Wichtig sei bequeme Bekleidung, so Toboldt, zudem sollten sich die Teilnehmer eine Matte gegen Feuchtigkeit mitbringen, eventuell auch ein Kissen. Wer im Anschluss an den Yoga-Kurs das Bad nutzen möchte, muss dafür gesondert Eintritt zahlen. Bei schlechtem Wetter kann der Kurs auch kurzfristig abgesagt werden.

Waldbad ist nicht beheizt

Der Aquafitness-Kurs beginnt am Montag, 29. Juni, und umfasst zehn Übungsabende. Er findet jeweils von 18.45 bis 19.30 Uhr statt, der letzte Abend ist am 31. August. Der Kurs wird während der regulären Öffnungszeit in einem abgetrennten Bereich des Schwimmbades abgehalten. Toboldt weist ausdrücklich darauf hin, dass das Waldbad nicht beheizt ist. Der Kurs inklusive Eintritt ins Waldbad kostet 60 Euro pro Person, für Vereinsmitglieder 50 Euro.

Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl von 25 Personen ist eine Anmeldung erforderlich: Diese nimmt Kerstin Toboldt unter Telefon (0 51 38) 23 03 oder per E-Mail an k.toboldt@gmx.de entgegen. Die Kursgebühr ist am ersten Abend vor Ort zu entrichten. Eine Teilnahmebescheinigung für Krankenkassen wird nicht ausgestellt.

Für beide Angebote gelten aufgrund der Corona-Pandemie besondere Bedingungen, die sich je nach der Entwicklung auch ändern könnten, so Toboldt. Dazu gehören die Abstandsregeln genauso wie Einschränkungen beim Einlass und beim Duschen.

Von Oliver Kühn