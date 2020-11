Ilten/Höver/Bilm

Die Corona-Pandemie verändert alles: So wird es in diesem Jahr keinen lebendigen Adventskalener in Ilten geben. In den vergangenen Jahren hatten Anwohner meist abends gegen 18 Uhr vor ihren Haustüren und Vorgärten zu einem Glas Glühwein oder Kakao eingeladen, auch Adventsgedichte und Weihnachtslieder gab es zu hören. Da das in diesem Jahr nicht geht, hat sich die Kirchengemeinde Ilten etwas anderes einfallen lassen: einen digitalen Adventskalender und den adventlichen Schaufensterbummel.

Trotz Abstand Nähe schaffen

„Das kirchliche Leben ist nicht eingeschlafen, sondern in veränderter Form lebendig“, betont Pastor Johann Christophers. Noch im vergangenen Jahr hatte sich Kirchenvorsteher Sievert Herms gefreut, dass die Idee des lebendigen Adventskalenders schon nach fünf Jahren feste Wurzeln in der Gemeinde geschlagen habe. Sogar von außerhalb seien Besucher gekommen. Deshalb wolle man nun mit dem Schaufensterbummel trotz allem etwas „Nähe und Adventsstimmung in Gemeinschaft“ schaffen, sagt Diakonin Birgit Hornig.

Daran könne sich jeder Haushalt in Ilten, Höver und Bilm beteiligen. Und das geht so: Teilnehmer sollen ein von der Straße aus gut sichtbares Fenster im Haus besonders gestalten, etwa mit einem Märchenbild, einer adventlichen Geschichte mit und ohne Bilder oder auch etwas zum Staunen, Rätseln und Schmunzeln. Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt, sagt Hornig. Die Fenster sollen vom 1. bis 12. Dezember – dem Tag, an dem eigentlich in Ilten der Weihnachtsmarkt gefeiert werden sollte – jeweils von 16 bis 21 Uhr beleuchtet sein. „Wer möchte, darf den Zeitraum gerne noch bis Heiligabend verlängern“, sagt Hornig.

Anmeldungen bis 20. November

Alle teilnehmenden Haushalte müssen ihre Adresse bis Freitag, 20. November, der Kirchengemeinde melden, entweder bei Birgit Hornig per E-Mail an birgit.hornig@ kirche-ilten.de oder unter Telefon (0 51 36) 89 39 06 sowie im Gemeindebüro Ilten unter Telefon (0 51 32) 64 14. Die Adressen werden dann nach Orten sortiert auf einem Plakat veröffentlicht, aber ohne Namen. Der entsprechende Infozettel steht dann auch auf der Internetseite der Kirchengemeinde zum Herunterladen bereit.

Darüber hinaus gibt es statt des lebendigen diesmal den coronakonformen digitalen Adventskalender. Dazu haben Kirchenmitglieder Videoclips gedreht, die sich ab dem 1. Dezember alle Interessierten jeden Abend um 18.30 Uhr zu Hause am Bildschirm ansehen können. Die Türchen können auf der Internetseite der Kirchengemeinde auf kirche-ilten.de aufgerufen werden.

