Nachdem ihre sechsjährige Tochter im April an Diabetes erkrankte, begann für die Familie Pistorius ein langer Leidensweg. Bis in die Sommerferien hinein stand die Einschulung auf der Kippe, weil zunächst niemand eine Schulbegleitung zahlen wollte – erst ein Aufruf in sozialen Netzwerken brachte den Durchbruch.