Wassel

Weil die Kreisstraße 148 trotz strikter Tempolimits zwischen Wassel und der Autobahn 7 als ein Schwerpunkt für Unfälle gilt, hat die Polizei dort nun zum zweiten Mal innerhalb von nur einem Monat in großem Stil Tempomessungen vorgenommen. Und erneut ist das Ergebnis der Kontrollen sehr unschön. Innerhalb von gut anderthalb Stunden erwischten die Polizisten 18 Autofahrer, die teils erheblich zu schnell in der Tempo-50-Zone unterwegs waren – rein rechnerisch also etwa alle fünf Minuten einer.

Die Kontrolle fand am Dienstag zwischen 8.20 und 10 Uhr unweit der Autobahnanschlussstelle statt. Die höchste Geschwindigkeit, die die Beamten registrierten, lag bei 86 Kilometern pro Stunde. Darüber hinaus erwischte die Polizei bei dem Großeinsatz zwei Autofahrer, die ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren.

Polizei kündigt weitere Kontrollen an

Mitte Oktober hatte die Polizei im selben Bereich der Kreisstraße 148 exakt 40 Temposünder erwischt. Damals dauerte die Aktion zwei Stunden. Bereits im Oktober hatte das Lehrter Kommissariat weitere Schwerpunktkontrollen an Unfallschwerpunkten im Sehnder und Lehrter Stadtgebiet angekündigt.

Von Achim Gückel