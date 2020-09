Sehnde

Zu schnell, zu laut, zu unsicher: Seit vielen Jahren kämpfen die Einwohner Hövers für Tempo 30 auf der Hannoverschen Straße (K 142). Allein die CDU-Fraktion hat innerhalb von sechs Jahren gleich drei Anträge dazu eingebracht, den letzten im August dieses Jahres. Während die Vorstöße bislang keinen Erfolg hatten, gibt es nun Hoffnung. Denn die Hannoversche Straße soll Teil des Innovationsprojektes der Region Hannover werden. Bei dem Großversuch soll für mindestens drei Jahre auf einigen Ortsdurchfahrten, bei denen es sich um Kreisstraßen handelt, nur noch höchstens Tempo 30 erlaubt sein.

Region unterstützt Kommunen Bereits im Jahr 2017 hat das Land Niedersachsen ein Modellprojekt für Tempo 30 gestartet. Allerdings wurde bei diesem lediglich eine von 40 gemeldeten Straßen der Region Hannover bedacht. Durch eine Änderung der Straßenverkehrsordnung haben nun auch Straßenverkehrsbehörden das Recht, Umleitungen, Beschränkungen und Verbote der Benutzung bestimmter Straßen zur Erprobung verkehrssichernder oder verkehrsregelnder Maßnahmen einzuräumen. Aus diesem Grund hat die Region Hannover als Straßenbaulastträgerin für Kreisstraßen jetzt beschlossen, den Kommunen ihre Unterstützung mit dem Innovationsprojekt Tempo 30 anzubieten. Ziel ist es, Veränderungen hinsichtlich Lärm, Verkehrssicherheit, Geschwindigkeiten sowie den Anteil des Radverkehrs auf der Fahrbahn zu ermitteln. Das Projekt läuft über drei Jahre.

Probleme auch mit Lkws

Die Hannoversche Straße sei aufgrund der Kurven unüberschaubar, heißt es im derzeitigen Antrag der CDU an den Ortsrat Höver. Zudem gebe es ein hohes Aufkommen von Schwerlastverkehr im Ort. „Das ist eine sehr große Belastung“, sagt auch Ortsbürgermeister Christoph Schemschat ( SPD). Gerade wenn sich zwei Lastwagen in einer Kurve bei Tempo 50 entgegenkommen, komme es zu brenzligen Situationen. „Die Lkw weichen teilweise auf die Fußwege aus – auch wenn dort Bürger unterwegs sind“, sagt Schemschat.

Hinzu kommt die Lärmbelastung durch das hohe Verkehrsaufkommen. Diese ist bereits in dem im Sommer beschlossenen Lärmaktionsplan der Stadt Sehnde aufgenommen, dort wird eine temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde in der Nacht vorgeschlagen. Es sei aber noch besser, wenn die Tempobegrenzung den ganzen Tag und die Nacht über gelten würde, sagt der Ortsbürgermeister im Bezug auf das Innovationsprojekt. Denn er ist sich sicher: „Ob 30 oder 50 Kilometer pro Stunde – so viel Zeitverlust wird man nicht haben.“

Müllinger wollen schon lange Tempo 30

Auch die Sehnder Stadtverwaltung sieht die Probleme auf der Hannoverschen Straße und hat diese auf Grundlage des Lärmaktionsplans als Priorität eins ihrer Beschlussvorlage für das Tempo-30-Projekt der Region eingestuft. An oberster Stelle stehen zudem die Rethener Straße (K 148) in Wassel sowie die Müllinger Straße (K 147) in Müllingen. „Wir sind sehr froh darüber, dass uns die Möglichkeit gegeben wird, die Müllinger Straße in eine 30-Zone zu verwandeln“, sagt Karl-Heinz Grun, Ortsbürgermeister von Müllingen-Wirringen. Denn auch die Müllinger bemühen sich seit sieben Jahren darum, dass das Tempo in der Ortsdurchfahrt reduziert wird.

Eine Tempo-30-Zone könnte sich die Verwaltung auch für die Bilmer Straße (K 140) in Höver, an der Freien Straße (K 140) in Bilm sowie für die Marktstraße (K 167) in Bolzum vorstellen. Alle drei Straßen zählen zur Priorität zwei, da die Kreisstraßen unter anderem einen innerörtlichen Charakter aufweisen. An dritter Stelle stehen alle übrigen Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen – mit Ausnahme der K 139 und K 140 in Ilten. Der Ortsrat Ilten hat sich gegen ein Tempo 30 auf Kreisstraßen ausgesprochen.

Rat berät über Vorschlag

Ein Anhänger von Tempo-30-Zonen ist hingegen Günter Pöser von den Grünen und Vorsitzender des Fachausschuss Stadtentwicklung und Umwelt. „Es ist ein Aspekt, um Ruhe reinzubringen“, sagt Pöser. Und er ist sich sicher: „Wir müssen begreifen, dass wir mehr Möglichkeiten als das Auto haben.“ Als Beispiele nennt er das Fahrrad sowie den Nahverkehr. Und auch von dem Innovationsprojekt ist er überzeugt. „Ich finde es richtig und gut, dass wir uns als Stadt Sehnde daran beteiligen“, sagt der Vorsitzende. „Es ist sehr wichtig, dass wir mehr Einfluss haben, weil wir ja schließlich die Betroffenen sind.“

Der Fachausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat dem Beschlussvorschlag der Verwaltung bereits zugestimmt, der Rat der Stadt Sehnde berät am Donnerstag, 24. September, darüber. „Ich bin guter Dinge, dass der Rat zustimmt“, sagt SPD-Fraktionschef Max Digwa.

Von Lisa Höfel